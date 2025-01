Nowy rządowy program. Zasady dopłat w ramach "NaszEauto"

Nowy znak P-35. Nie wszyscy kierowcy wiedzą, co oznacza

Nowy program NaszEauto

Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta poinformował pod koniec stycznia, że nowy programu dofinansowania do samochodów elektrycznych - NaszEauto adresowany jest do osób fizycznych i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), a pieniądze na dopłaty pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy; trzeba je zatem wydać do czerwca 2026 roku.

Program NaszEauto przewiduje, że maksymalne dofinansowanie do zakupu, leasingu i wynajmu długoterminowego samochodu elektrycznego wyniesie 40 tys. zł; wsparcie składa się z kilku elementów, w tym premii za zezłomowanie starego auta czy premii za niski dochód beneficjenta.

Wysokość dopłat do samochodów elektrycznych 2025

Osoby fizyczne, zakup: 18 750 zł bazowej kwoty wsparcia + 10 tys. zł premia za zezłomowanie + 11 250 zł premia za niski dochód (do 135 tys brutto).

Osoby fizyczne z kartą dużej rodziny, zakup: 30 tys. zł bazowej kwoty wsparcia + 5 tys. zł premia za zezłomowanie + 5 tys. zł premia za niski dochód.

Osoby fizyczne, leasing/wynajem: do 30 tys. zł bazowej kwoty wsparcia + 5 tys. zł premia za zezłomowanie + 5 tys. zł premia za niski dochód.

Jednoosobowe działalności gospodarcze, zakup: 30 tys. zł bazowej kwoty wsparcia + 10 tys. zł premia za zezłomowanie.

Jednoosobowe działalności gospodarcze, leasing/wynajem: do 30 tys. zł bazowej kwoty wsparcia + 10 tys. zł premia za zezłomowanie.

Warunki programu: dopłaty tylko do nowych samochodów

Program przewiduje, że wsparciem zostaną objęte fabrycznie nowe samochody elektryczne o przebiegu do 6 tys. km, kosztujące maksymalnie 225 tys. zł netto, bez VAT, które przed zakupem nie były zarejestrowane. Do programu kwalifikują się również pojazdy demonstracyjne, np. używane do jazd próbnych na tablicach dealerskich (białe tło tablicy i zielone znaki).

Wsparcie finansowe NFOŚiGW nie będzie wypłacane przed zakupem auta, dlatego najpierw należy kupić pojazd. Samochód musi być następnie zarejestrowany i mieć ubezpieczenie OC. Dodatkowo wymagane jest ubezpieczenie AC. Do programu nie kwalifikują się pojazdy, które zostały zarejestrowane na dealera.

Jeśli chodzi o leasing i wynajem długoterminowy, to przed złożeniem wniosku o dotację trzeba podpisać umowę leasingową lub wynajmu długoterminowego i dokonać zapłaty opłaty wstępnej (lub równoważnej), a także podpisać protokół przekazania pojazdu. Ministerstwo wyjaśniło, że umowa musi dotyczyć okresu co najmniej dwóch lat.

Program rusza 3 lutego 2025 r. Dokumenty można składać online do NFOŚiGW z wykorzystaniem platformy Generator Wniosków o Dofinansowanie na stronie: gwd.nfosigw.gov.pl.

Jak podkreślił wiceminister Bolesta, to prawdopodobnie ostatni tak duży budżet na dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych. Europa odchodzi od dotowania zakupu i prawdopodobnie Polska także nie będzie więcej dopłacać po wyczerpaniu budżetu nowego programu - ocenił wiceminister.

W ramach programu NaszEauto, który jest następcą programu Mój Elektryk, wsparciem objętych zostanie ok. 40 tys. samochodów elektrycznych. Program "NaszEauto" będzie realizowany do czerwca 2026 roku lub do wyczerpania środków.

Najtańszym samochodem elektrycznym dostępnym na polskim rynku jest Dacia Spring, która w podstawowej wersji kosztuje 76 900 zł. Odliczając dofinansowanie w maksymalnej wysokości 40 tys. zł, możemy mieć nowego elektryka za jedyne 36 900 zł. Topowym producentem samochodów elektrycznych jest natomiast Tesla. Model 3 w podstawowej wersji kosztuje aktualnie 189 990 zł, a wraz z maksymalnym dofinansowaniem - 149 990 zł.

