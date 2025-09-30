Wybrali najlepsze i najgorsze opony zimowe. Test 31 modeli

Opony zimowe - test ADAC 2025

Opona Goodyear UltraGrip Performance 3 została uznana za najlepszą spośród 31 testowanych modeli w rozmiarze 225/40 R18, uzyskując ocenę „dobrą”. ADAC docenił produkt Goodyeara za „dobre bezpieczeństwo jazdy i pozytywny profil ekologiczny”, przyznając mu najwyższe noty i tym samym potwierdzając jego zrównoważoną wydajność oraz zaawansowane technologie. Goodyear zwyciężył drugi rok z rzędu w teście opon zimowych ADAC,

UltraGrip Performance 3 uzyskała także najniższy współczynnik ścieralności i najlepszy szacowany przebieg w całym teście – aż 76,5 tys. kilometrów, czyli o ponad 10 proc. więcej niż opona z drugiego miejsca. To wyraźna przewaga nad konkurencją, która podkreśla długowieczność modelu.

W Polsce opony Goodyear UltraGrip Performance 3 (225/40 R18) kosztują ok. 570 zł za sztukę.

W Goodyear UltraGrip Performance 3 zastosowano takie rozwiązania jak:

Technologia Snow Protect: dzięki zwiększonej gęstości lameli, które tworzą wiele krawędzi chwytających śnieg, zapewnia optymalną trakcję i przyczepność. Dodatkowo „śnieżne pazury” i dłuższe rowki na krawędzi barkowej poprawiają osiągi na miękkim i głębokim śniegu.

Technologia Wet Grip+ ze zoptymalizowaną, okrągłą stopką zapewnia lepsze rozpraszanie wody. Woda jest spychana na boki, co zmniejsza ryzyko aquaplaningu i zapewnia doskonałe osiągi na mokrej jezdni.

Innowacyjne lamele 3D w części barkowej zwiększają sztywność opony i poprawiają jej osiągi na suchej nawierzchni.

W 2025 roku Goodyear poszerzył linię UltraGrip Performance 3 o 68 nowych pozycji asortymentowych do imponującej liczby 269 wariantów – to największa linia zimowa w historii marki i równocześnie jedna z najbogatszych ofert na rynku. Opony będą dostępne w rozmiarach od 14 do 22 cali, z czego 84% stanowią modele 19-calowe i większe. To odpowiedź producenta na rosnący popyt na opony do SUV-ów i pojazdów elektrycznych (EV).

Top 3 najlepsze opony zimowe ADAC 2025

Goodyear UltraGrip Performance 3 – zwycięzca testu, lider pod względem bezpieczeństwa, ekologii i trwałości. Michelin Pilot Alpin 5 – bardzo dobre właściwości na śniegu i lodzie, wysoki komfort jazdy. Bridgestone Blizzak 6 – stabilne prowadzenie, dobre osiągi w zróżnicowanych warunkach.

3 najsłabsze opony zimowe ADAC 2025

Aż 11 modeli oceniono jako niedostatecznie. Wśród nich najgorzej wypadły:

Syron Everest 2 – wyjątkowo słabe wyniki na mokrej drodze, różnice w drodze hamowania względem liderów sięgały kilkunastu metrów. CST Medallion Winter WCP1 – słabe osiągi na mokrej i ośnieżonej nawierzchni, długie drogi hamowania. Evergreen EW66 – krytycznie niska skuteczność hamowania na lodzie.

Opony wielosezonowe - te są najlepsze według ADAC

Wnioski z testu opon zimowych ADAC 2025

Opony premium (Goodyear, Michelin, Bridgestone) oferują najwyższy poziom bezpieczeństwa i przewidywalne zachowanie w każdych warunkach.

Segment średni bywa kompromisem – niektóre modele sprawdzają się na śniegu, ale mają gorsze osiągi na mokrym.

Najtańsze opony mogą być niebezpieczne – różnice w drodze hamowania na mokrej nawierzchni między najlepszymi a najgorszymi modelami przekraczały 15 metrów.

