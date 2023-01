i Autor: Shutterstock, Sebastian Wielechowski/Super Express W czasie finału WOŚP w Bełchatowie doszło do bójki, której prowodyrem miał być 19-latek

Awantura na oczach ludzi

Bójka w czasie finału WOŚP w Bełchatowie! Przerażeni ludzie świadkami ataku na wolontariusza

W czasie finału WOŚP w Bełchatowie doszło do bójki, której prowodyrem miał być 19-latek. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, chłopak podszedł on do 20-letniego wolontariusza akcji, którego znał i z którym miał już wcześniej zatarg. Po kłótni i szarpaninie 19-latek uderzył starszego chłopaka, co zrobił na oczach wielu osób. Na miejscu pojawiła się policja.