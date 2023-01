Egon Olsen w Radomsku! 30-latek szturmował bank z... donicą w ręku

Napad na bank w Radomsku. Sprawca użył... donicy

Napad na bank w Radomsku zakończył się ujęciem 30-letniego sprawcy, który do przestępstwa wykorzystał stojącą obok donicę. Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu w godzinach nocnych, gdy mężczyzna zjawił na tyłach budynku znajdującego się przy ul. Tysiąclecia. Pierwszą przeszkodę w postaci szklanej witryny pokonał właśnie za pomocą donicy, ale po wejściu dla środka nie znalazł kolejnych drzwi, by dostać się do innych pomieszczeń banku. W czasie gdy szukał przejścia, uruchomił alarm, co spowodowało natychmiastową reakcję organów ścigania. Policjanci zatrzymali 30-latka, mieszkańca gminy Kluczewsko, ujawniając przy okazji, że mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu - miał we krwi po nad 2 promile, więc trafił najpierw do izby wytrzeźwień. - Mężczyźnie zostały przedstawione zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem, za co grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat - informuje Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie.

