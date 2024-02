Krwawa zbrodnia pod Bełchatowem

Zabił Krzysztofa, bo obrażał kobiety. "Złego słowa nie można o nim powiedzieć"

To miało być zwykłe towarzyskie spotkanie w gronie czworga znajomych. Niestety w jego trakcie jeden z uczestników zaczął obrażać siedzące przy wspólnym stole kobiety. Gospodarz przyjęcia, Antoni W. (60 l.) najpierw próbował go uspokoić, a kiedy to nie przyniosło efektów, chwycił za nóż i wbił go prosto w klatkę piersiową swojego gościa. Krzysztof O. (38 l.) zginął na miejscu.