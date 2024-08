30-letnia Jowita przepadła jak kamień w wodę! Sołtys wsi ujawnia. "Ludzie się boją"

Bydgoszcz. Tragiczne skutki zakładu kolegów! Jeden z nich przypłacił to życiem

Takie zachowanie może uratować niejedno życie! Strażacy wciąż o to apelują

Nieco ponad miesiąc temu, 6 lipca, 30-letnia Jowita Zielińska wyszła z pracy w sklepie mięsnym w Rypinie i jak zwykle udała się w podróż powrotną do domu w Lisinach. By tam dotrzeć, musiała pokonać zaledwie 17 km. Busem dotarła do miejscowości Rogowo, gdzie przesiadła się na rower.

Ostatni raz świadkowie widzieli Jowitę w okolicach Rojewa. Tam, przy wjeździe na leśną drogę, zarejestrowały ją także kamery monitoringu. Nie ma jednak żadnego zapisu, który byłby dowodem na to, że Jowita z szosy wyjechała. Kobieta rozpłynęła się w powietrzu zaledwie kilometr od domu. Od miesiąca trwają intensywne poszukiwania 30-latki. Lokalna policja i specjalne służby przeczesują lasy i inne okoliczne tereny, by odnaleźć choćby drobną wskazówkę, jaka pomogłaby trafić na zaginionej. Niestety, bezskutecznie. Nadal nie wiadomo, co stało się na tym prostym odcinku drogi, a teorie na temat zniknięcia Jowity mnożą się i nie znajdują pokrycia w faktach.

Rodzą się plotki po zniknięciu Jowity. Mieszkańcy boją się

Jak wyjaśnia "Wirtualna Polska", przez pierwsze dni wśród miejscowych były jeszcze spore nadzieje, że sprawa się wyjaśni. Po miesiącu od zaginięcia jest już ich dużo mniej. Sami nie wiedzą, co mają myśleć o tej sprawie. Dziennikarz "WP" zaznacza, że mieszkańcy zaczynają podejrzewać siebie nawzajem.

- Nic takiego nie miało tu nigdy miejsca. Ludzie się boją. Przyznam, że ja i moje koleżanki przystopowałyśmy swoją aktywność na zewnątrz, bo wcześniej znacznie częściej chodziłyśmy na kijki i jeździłyśmy na rowerach. Oczywiście wszyscy rozważamy różne możliwości. To mogło być morderstwo, może najpierw gwałt, a potem chciał ją uciszyć. Niektórzy zastanawiają się, czy jej nie wywieźli do domu publicznego albo nie porwali na organy. A może ktoś ją przetrzymuje? To mogło być wszystko. Trudno odgonić czarne myśli (...) - mówi dziennikarzowi Mikołajowi Podolskiemu sołtys sołectwa Rojewo, Grażyna Jagielska.

Wysoka nagroda za pomoc w odnalezieniu 30-latki

Przypominamy, że za pomoc w odnalezieniu Jowity Zielińskiej oferowana jest wysoka nagroda pieniężna.

- Ten, kto pomoże ją odnaleźć, otrzyma 10 tys. zł nagrody. Wszystko zostało uzgodnione z policją i to do niej należy zgłaszać sygnały o miejscu pobytu Jowity lub o tym, co się z nią stało. Uzgodniliśmy z policjantami, że nagroda zostanie przekazana po zweryfikowaniu przekazanych informacji. Weryfikacją zajmie się policja - przekazała redakcji "WP" osoba, która poprosiła o anonimowość.

Trwają poszukiwania Kamila z Torunia. Policja publikuje nagranie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rysopis zaginionej Jowity Zielińskiej

Informacje o zaginionej:

wzrost ok 170 cm,

szczupła budowa ciała,

włosy do ramion,

koloru rudego, oczy zielone.

Opis ubioru: w dniu zaginięcia ubrana była w czarne, krótkie spodenki i bluzkę w kratkę, poruszała się rowerem typu damka koloru ciemnozielonego, z koszykiem przy sterze.

- W sprawie prosimy o kontakt z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Rypinie pod numerem telefonu 47 75 39 200 lub alarmowym 112 - poinformowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie, którzy prowadzą śledztwo w sprawie zaginięcia kobiety.

i Autor: Nadesłane