5-letnia dziewczynka połknęła szkło! Dramatyczna walka z czasem

Do zdarzenia doszło we wtorek, 18 lutego po godzinie 15:00. Do funkcjonariuszy pełniących służbę w Chełmnie podszedł przerażony mężczyzna, prosząc o pomoc. Wyjaśnił, że jego córka mogła połknąć odłamki szkła po pęknięciu szklanki, z której piła. Policjanci natychmiast poinformowali o zdarzeniu dyżurnego chełmińskiej jednostki i podjęli decyzję o eskorcie dziecka do szpitala.

Aby zapewnić jak najszybszy i bezpieczny transport, funkcjonariusze poinstruowali ojca, jak ma się poruszać w kolumnie, a następnie, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, przeprowadzili pilotaż do szpitala specjalistycznego w Grudziądzu. Po dotarciu na miejsce pomogli mężczyźnie wprowadzić dziecko na izbę przyjęć oraz przekazali lekarzowi szczegóły zdarzenia.

Dzięki profesjonalnej i błyskawicznej reakcji policjantów dziewczynka szybko otrzymała pomoc medyczną. Funkcjonariusze wykazali się nie tylko odpowiedzialnością, ale także empatią, udowadniając, że w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia liczy się każda sekunda.

