Dwa śmiertelne wypadki w kilka godzin! Tragiczna noc na drogach pod Świeciem

Pierwszy wypadek miał miejsce około godziny 22:40 w Wielkim Lubieniu na drodze powiatowej 1219C. Według wstępnych ustaleń policjantów, 19-letni kierowca BMW, mieszkaniec powiatu świeckiego, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. Niestety, młody mężczyzna zginął na miejscu.

Do drugiego tragicznego zdarzenia doszło o godzinie 3:35 na drodze krajowej nr 91 w Dolnej Grupie. Kierujący fiatem fiorino, jadąc w kierunku Świecia, zderzył się czołowo z nadjeżdżającą skodą superb. Obaj kierowcy zostali przetransportowani do szpitala, jednak 56-letni mężczyzna prowadzący fiata nie przeżył.

Na miejscach zdarzeń pracowali policjanci, którzy zabezpieczali ślady, przeprowadzali oględziny i przesłuchiwali świadków. Śledztwa mają wyjaśnić dokładne przyczyny i okoliczności tych tragicznych wypadków.

Mundurowi ponawiają apel do kierowców o rozwagę i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Każdy uczestnik ruchu powinien pamiętać, że chwila nieuwagi lub nadmierna brawura mogą prowadzić do nieodwracalnych tragedii. Bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich.

Tragiczny wypadek. 19-letnia Patrycja nie żyje. Kobieta była w 8. miesięcy ciąży Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.