Uwierzyła w reklamy z Andrzejem Dudą i straciła fotunę! Teraz mówi o tajemniczym formularzu

77-letnia bydgoszczanka padła ofiarą oszustwa inwestycyjnego, tracąc oszczędności życia.

Oszuści wykorzystali wizerunek Prezydenta i Premiera oraz logo Orlenu, by nakłonić seniorkę do rzekomej inwestycji.

Kobieta straciła ponad 212 tysięcy złotych po tym, jak oszuści uzyskali zdalny dostęp do jej kont i namówili ją do zaciągnięcia pożyczek.

77-letnia bydgoszczanka uwierzyła, że bierze udział w bezpiecznej inwestycji. Jak informuje bydgoska policja, wszystko zaczęło się 22 lipca 2025 roku, gdy kobieta natrafiła w internecie na film, w którym występowali były prezydent Andrzej Duda i Premier. Nagranie, opatrzone logiem spółki Orlen, sugerowało, że lokowanie kapitału w akcje może poprawić jakość życia Polaków. Seniorka wypełniła formularz zgłoszeniowy, by dowiedzieć się więcej.

Po krótkim czasie zadzwonił do niej mężczyzna, który zapewniał, że wystarczy wpłacić 1000 złotych, aby rozpocząć inwestowanie. Później kontaktował się z nią rzekomy manager, który polecił jej zainstalowanie oprogramowania do zdalnej obsługi pulpitu. W ten sposób oszuści uzyskali dostęp do jej kont bankowych.

Seniorce kazano wykonywać przelewy na zagraniczne konto inwestycyjne, a następnie namówiono ją do wzięcia dwóch pożyczek. Oszuści zlikwidowali również jej lokaty, przelewając wszystkie środki do fikcyjnego portfela walutowego. W rezultacie kobieta straciła oszczędności całego życia – ponad 212 tysięcy złotych.

Dopiero gdy próbowała wypłacić pieniądze i zorientowała się, że to niemożliwe, zaczęła podejrzewać oszustwo. Skontaktowała się z synem, a następnie zgłosiła sprawę na policję.

– Uzyskiwanie danych personalnych lub danych do logowania w różnych serwisach, poprzez wprowadzanie w błąd lub za pomocą specjalnego oprogramowania, to dziś częste sposoby działania oszustów – podkreślają bydgoscy policjanci.

Śledczy apelują o ostrożność i przypominają, by nie instalować na prośbę nieznajomych żadnych aplikacji umożliwiających zdalny dostęp do komputerów czy telefonów.