Burze z gradem w Bydgoszczy i regionie! Gwałtowne załamanie pogody. IMGW ostrzega mieszkańców

Gwałtowne załamanie pogody w Bydgoszczy! IMGW ostrzega przed burzami z gradem [13.09.2023]

Burze w Bydgoszczy i regionie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje ostrzeżenie w związku z wyładowaniami atmosferycznymi. Ostrzeżenie ma obowiązywać od godz. 12:00 do godz. 20:00. Pewne jest, że nastąpi spory spadek temperatury.

- Na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie do 85 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%. Stopień zagrożenia: 1 - wyjaśnia Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️BURZE Z GRADEM 1°⛈️ℹ️ Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do 70-75 km/h, lokalnie do 85 km/h.▶ https://t.co/R6gZOAwtKk pic.twitter.com/g4bhX7oG27— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 13, 2023

Co oznaczają ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Sonda Czy pogoda wpływa na Twoje samopoczucie? Tak Nie Nie wiem