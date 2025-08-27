Bydgoska karetka trafi na front! Będzie służyć żołnierzom w Ukrainie [ZDJĘCIA]

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przekazał Ukrainie specjalistyczną karetkę pogotowia, która trafi na front w obwodzie charkowskim.

Ambulans, wyremontowany i doposażony, jest kolejnym elementem szerokiego wsparcia regionu dla Ukrainy, obejmującego konwoje humanitarne i pomoc uchodźcom.

Pojazd ten to nie tylko narzędzie ratowania życia, ale także symbol solidarności

We wtorek, 26 sierpnia, spod Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wyruszyła kolejna pomoc dla Ukrainy. Tym razem to specjalistyczna karetka pogotowia, którą samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przekazał ukraińskiej fundacji „Samoobrona”. Ambulans, wcześniej eksploatowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, przeszedł kapitalny remont i został doposażony w niezbędny sprzęt medyczny. Dzięki temu będzie mógł pełnić służbę w najtrudniejszych warunkach – na froncie w obwodzie charkowskim.

– Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji wspieramy społeczności lokalne i regionalne na Ukrainie – mówił marszałek Piotr Całbecki. – Wojna trwa i mamy świadomość tego, że pomoc cały czas jest potrzebna.

Marszałek przypomniał także, że nie jest to pierwsza tego typu inicjatywa. Dwa lata temu województwo kujawsko-pomorskie przekazało ambulans bydgoskiej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, który obecnie służy w Pokrowsku, w obwodzie donieckim. Tamten pojazd zdążył już przewieźć do szpitali ponad 600 rannych żołnierzy z różnych odcinków frontu.

Pomoc regionu dla Ukrainy ma jednak znacznie szerszy wymiar. Od 2022 roku samorząd województwa przeznaczył 40 milionów złotych na wsparcie zarówno ukraińskich społeczności lokalnych, jak i uchodźców, którzy znaleźli schronienie w naszym regionie. W ramach aż 63 konwojów humanitarnych wysyłano za wschodnią granicę materiały opatrunkowe, leki, odzież, żywność, śpiwory i agregaty prądotwórcze. Do ukraińskich służb ratowniczych trafiło też 20 specjalistycznych kombinezonów żaroodpornych.

Na pomoc mogli liczyć także najbardziej bezbronni. W Kujawsko-Pomorskiem schronienie znalazły osoby niepełnosprawne intelektualnie ewakuowane z domu opieki w Chmielnickim. Obecnie w punkcie opieki przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu przebywa 54 podopiecznych tej placówki.

Przekazany właśnie ambulans najpierw trafił do Warszawy, gdzie został dostosowany do realiów frontowych. Wyposażono go m.in. w wyciągarkę, kamerę do jazdy nocnej, defibrylator oraz przemalowano w barwy ochronne. Dopiero w takiej formie wyruszył w drogę do Kopiańska.

Podczas prezentacji pojazdu obecni byli przedstawiciele ukraińskiej fundacji „Samoobrona”: Andrii Maksimov i Mariia Rozik z Rady Obwodowej Województwa Wołyńskiego. Fundacja od 2014 roku niesie pomoc ofiarom konfliktu. Obok pozyskiwania ambulansów i sprzętu medycznego wspiera również dzieci osierocone w wyniku działań wojennych.

– Ten pojazd to nie tylko narzędzie ratowania życia, ale także symbol solidarności – podkreślali przedstawiciele fundacji.