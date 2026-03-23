Bykon 2026: Bydgoszcz opanowana przez fanów fantastyki! [ZDJĘCIA]

Anna Kisiel
2026-03-23 13:07

Bydgoski Konwent Multifandomowy, znany jako Bykon, przyciągnął tłumy miłośników fantastyki, horroru, sci-fi, komiksów i anime. Uczestnicy mieli okazję spotkać się z ulubionymi twórcami, wziąć udział w fascynujących prelekcjach, konkursach i pokazach. Co dokładnie działo się na Bykonie 2026? Sprawdźcie sami! Na miejscu, jak co roku, nie zabrakło także „Super Expressu”.

Super Express Google News

W miniony weekend (21-22 marca) Bydgoszcz ponownie stała się stolicą fanów fantastyki. Wszystko za sprawą 8. edycji Bydgoskiego Konwentu Multifandomowego Bykon 2026, który przyciągnął uczestników z całej Polski. Z roku na rok wydarzenie zyskuje na popularności, a jego skala robi coraz większe wrażenie. „Super Express” od lat pojawia się na Bykonie i relacjonuje to wyjątkowe wydarzenie.

Bykon to miejsce, gdzie spotykają się miłośnicy fantastyki, gier, mangi, anime czy literatury. Formuła multifandomowa sprawia, że każdy – niezależnie od wieku i zainteresowań – znajdzie tu coś dla siebie. Konwent odbywa się w kilku lokalizacjach, m.in. w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 oraz budynkach Wyższej Szkoły Gospodarki, co pozwala na jednoczesne organizowanie wielu atrakcji.

Program wydarzenia tradycyjnie był bardzo bogaty. Uczestnicy mogli brać udział w prelekcjach, warsztatach i panelach dyskusyjnych, a także w konkursach i quizach. Nie zabrakło również stref gier – od planszówek po rozgrywki komputerowe, a także sesji RPG i LARP-ów.

Jednym z najbardziej widowiskowych punktów był konkurs cosplay, który jak co roku przyciągnął tłumy. Uczestnicy zachwycali dopracowanymi kostiumami inspirowanymi bohaterami filmów, gier i anime. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także spotkania z gośćmi specjalnymi – twórcami i pasjonatami popkultury. To właśnie one tworzą niepowtarzalną atmosferę Bykonu i sprawiają, że wielu uczestników wraca tu co roku. 

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki