Bykon 2026: Bydgoszcz opanowana przez fanów fantastyki! [ZDJĘCIA]

W miniony weekend (21-22 marca) Bydgoszcz ponownie stała się stolicą fanów fantastyki. Wszystko za sprawą 8. edycji Bydgoskiego Konwentu Multifandomowego Bykon 2026, który przyciągnął uczestników z całej Polski. Z roku na rok wydarzenie zyskuje na popularności, a jego skala robi coraz większe wrażenie. „Super Express” od lat pojawia się na Bykonie i relacjonuje to wyjątkowe wydarzenie.

Bykon to miejsce, gdzie spotykają się miłośnicy fantastyki, gier, mangi, anime czy literatury. Formuła multifandomowa sprawia, że każdy – niezależnie od wieku i zainteresowań – znajdzie tu coś dla siebie. Konwent odbywa się w kilku lokalizacjach, m.in. w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 oraz budynkach Wyższej Szkoły Gospodarki, co pozwala na jednoczesne organizowanie wielu atrakcji.

Program wydarzenia tradycyjnie był bardzo bogaty. Uczestnicy mogli brać udział w prelekcjach, warsztatach i panelach dyskusyjnych, a także w konkursach i quizach. Nie zabrakło również stref gier – od planszówek po rozgrywki komputerowe, a także sesji RPG i LARP-ów.

Jednym z najbardziej widowiskowych punktów był konkurs cosplay, który jak co roku przyciągnął tłumy. Uczestnicy zachwycali dopracowanymi kostiumami inspirowanymi bohaterami filmów, gier i anime. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także spotkania z gośćmi specjalnymi – twórcami i pasjonatami popkultury. To właśnie one tworzą niepowtarzalną atmosferę Bykonu i sprawiają, że wielu uczestników wraca tu co roku.