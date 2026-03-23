Knajpy na kółkach zaparkowały na Wyspie Młyńskiej! Festiwal Food Trucków podbił Bydgoszcz

W miniony weekend (21–22 marca) Bydgoszcz zamieniła się w prawdziwą kulinarną stolicę street foodu. Festiwal Smaków Food Trucków tradycyjnie rozgościł się na Wyspie Młyńskiej i od pierwszych godzin przyciągał tłumy spragnionych dobrego jedzenia mieszkańców.

Na odwiedzających czekało kilkadziesiąt food trucków serwujących dania z różnych zakątków świata. Można było spróbować m.in. kuchni greckiej, koreańskiej, tajskiej, węgierskiej czy gruzińskiej, a także klasycznych burgerów, makaronów czy owoców morza. Nie zabrakło też słodkości – od churrosów po mrożone serniki w czekoladzie.

Choć ceny bywały wyższe niż w popularnych sieciówkach, smak i jakość potraw przyciągały kolejnych gości. Dodatkową atrakcją była możliwość podpatrzenia kucharzy przy pracy – wielu z nich to prawdziwi mistrzowie street foodu.

Organizatorzy zadbali nie tylko o kulinarne doznania. Na miejscu pojawiła się strefa chilloutu, muzyka na żywo, dmuchańce dla dzieci, strzelnica ASG oraz kącik artystyczny dla najmłodszych. Dzięki temu każdy – niezależnie od wieku – mógł znaleźć coś dla siebie.

Ogromnym sprzymierzeńcem wydarzenia była pogoda. Słońce i wiosenna aura sprawiły, że spacer po Wyspie Młyńskiej i jedzenie pod chmurką smakowały jeszcze lepiej.

Nic dziwnego, że festiwal ponownie okazał się wielkim sukcesem i na długo zostanie w pamięci Bydgoszczan.