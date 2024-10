wracamy do tematu!

Dramat na DK 15 pod Mogilnem! 58-latek zginął na miejscu [ZDJĘCIA]

Wracamy do tragicznego wypadku, do którego doszło na drogach Kujaw i Pomorza! Mogileńscy policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Mogilnie wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło na drodze krajowej nr 15 w miejscowości Kwieciszewo. - W wyniku zderzenia osobowego citroena C4 z ciężarowym Manem jedna osoba poniosła śmierć na miejscu - przekazują mundurowi.