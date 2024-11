koszmarne statystyki

Droga śmierci zebrała krwawe żniwo. W ciągu kilku dni zginęły aż 3 osoby

Kolejne tragedie na drodze krajowej nr 10 w Kujawsko-Pomorskiem. W ciągu zaledwie kilku dni doszło tu do dwóch tragicznych w skutkach wypadków. Co ciekawe, do obu zdarzeń doszło w miejscowości Przyłubie. Zginęły aż 3 osoby. Przypominamy te zdarzenia w naszej galerii na portalu se.pl. Ta trasa nie bez powodu nazywana jest "drogą śmierci".