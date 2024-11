Tragedia na DK 10

Łódź spadła z przyczepy i uderzyła w auto pod Bydgoszczą! Krzysztof i Patryk nie mieli szans

Wracamy do tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę, 23 listopada na drodze krajowej nr 10 w podbydgoskim Przyłubiu. Jak ustalili mundurowi, kierowca, który prawdopodobnie jest sprawcą wypadku, tego dnia kupił łódź i z nią wracał. Niestety chwila nieuwagi i doszło do tragedii... Łódź spadła na pojazd, który za nią jechał. Zginęli dwaj mężczyźni, a kilka osób trafiło do szpitala.