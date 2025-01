Dzień Babci 2025: gotowe i wyjątkowe życzenia z okazji Dnia Babci 21 stycznia 2025. Najlepsze propozycje życzeń!

21 stycznia to wyjątkowy dzień, który każdy wnuk i wnuczka zapisują w swoich sercach. Dzień Babci to okazja, by wyrazić wdzięczność, miłość i szacunek dla niezwykłych kobiet, które odgrywają ogromną rolę w naszym życiu. To właśnie babcie często rozpieszczają nas najbardziej, gotują ulubione dania, opowiadają historie z przeszłości i zawsze mają dla nas czas. Dlatego w Dniu Babci 2025 odwiedzamy je, wręczamy drobne prezenty, kwiaty i składamy życzenia płynące prosto z serca.

Nie masz pomysłu na wyjątkowe życzenia dla swojej babci? Nie martw się! Przygotowaliśmy dla Ciebie zbiór najpiękniejszych życzeń, wierszyków i rymowanek na tę szczególną okazję. Niezależnie od tego, czy Twoja babcia preferuje klasyczne, wzruszające życzenia, czy też bardziej humorystyczne i wesołe słowa, znajdziesz tutaj coś idealnego.

Życzenia na Dzień Babci 2025. Wyjątkowo piękne wierszyki z okazji Dnia Babci 21 stycznia 2025. "Kochana babciu!"

Kochana Babciu, w dniu Twojego święta życzę Ci zdrowia, radości i spełnienia wszystkich marzeń. Niech każdy dzień przynosi Ci uśmiech, a Twoje serce zawsze będzie pełne spokoju i szczęścia. Dziękuję, że zawsze jesteś przy mnie i wspierasz mnie w każdej sytuacji. Kocham Cię!

***

Babciu, Babciu ukochana,

niech radością płynie rana!

Niechaj zdrowie Ci dopisze,

a los szczęścia wciąż Ci pisze!

Kochamy Cię – wnusie małe,

żyj nam Babciu sto lat całe!

***

„Kochana Babciu, życzę Ci, by Twój ogród kwitł przez cały rok, szafka na słodycze zawsze była pełna, a karty do gry w pasjansa same układały się w wygraną! Jesteś najlepsza na świecie – dziękuję, że jesteś!”

Pędzą wnuki ulicami

z ogromnymi laurkami.

Te laurki pełne kwiatków

są dla wszystkich babć i dziadków.

A dziadkowie wraz z babciami

już czekają przed domami.

Przez lornetki patrzą w dal

wystrojeni jak na bal.

***

Ile gwiazd w wieczornym mroku

ponad naszym krajem lśni,

tyle przynieś drogim Dziadkom

jasnych i szczęśliwych dni.

***

Babciu! Tak bardzo Cię kocham

i dziękuję Ci za Twój uśmiech,

który ogrzewa mnie

w różnych chwilach mego życia.

A najbardziej dziękuję Ci za to,

że jesteś!

***

Ty, Babciu,

dla gromadki wnuków kochających

jesteś podporą, przykładem i siłą.

Życzymy Ci dzisiaj,

aby szczęścia słońce

zawsze dla Ciebie, Babciu,

radością świeciło!

***

Wesołe słońce wesoło patrzy

i ciepły uśmiech posyła babci.

I ja też, Babciu, mam dziś dla Ciebie

uśmiech jak słonko jasne na niebie.

***

Dzień Babci 2025: Wyjątkowe, wzruszające i niespotykane życzenia

***

Najwspanialsza, najmądrzejsza, najukochańsza Babciu!

Z okazji Twojego święta, stu lat radosnego życia

w gronie kochających Cię dzieci i wnuków

życzy…

***

Życzę Tobie, Babciu miła,

byś zawsze w życiu szczęśliwa była.

Życzę Ci, Babuniu, życia najdłuższego,

pociechy, szczęścia i zdrowia dobrego!

***

źródło: wierszykolandia.pl

