Egzotyczny świat na wyciągnięcie ręki! Zaglądamy do akwarium-terrarium w Myślęcinku

Spacerując alejkami akwarium, trzeba się dobrze przyjrzeć, bo niektóre osobniki wręcz wtapiają się w otoczenie. Obserwacja tych zwierząt jest prawdziwą przyjemnością – trudno oderwać wzrok od kolorowych jaszczurek, gekonów czy egzotycznych ryb w Wisłarium, gdzie polskie gatunki żyją w ogromnych panoramicznych akwariach, a my chodzimy po specjalnej podłodze, jakbyśmy stąpali po dnie rzeki.

Nie sposób nie zauważyć gigantycznego krokodyla, który majestatycznie wygrzewa się w słońcu. W terrariach spotkamy zarówno egzotyczne gatunki, jak agama brodata, legwana zielonego czy pytona królewskiego, jak i rodzime gatunki: węża Eskulapa, zaskrońca zwyczajnego, żółwia błotnego czy salamandrę plamistą. Każde zwierzę ma swoje miejsce, a aranżacja terrariów i akwariów podkreśla ich naturalne środowisko.