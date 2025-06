Emocje na wodzie! Smocze Łodzie znów zachwyciły Bydgoszcz

Wyścig Smoczych Łodzi to od lat jeden z najbardziej widowiskowych i emocjonujących momentów podczas bydgoskiego festiwalu "Ster na Bydgoszcz". Nie inaczej było w tym roku – już od wczesnych godzin popołudniowych na Wyspie Młyńskiej zbierały się tłumy mieszkańców i turystów, którzy z niecierpliwością czekali na sportowe zmagania. Rzeka Brda stała się areną rywalizacji drużyn reprezentujących bydgoskie szkoły, firmy, służby mundurowe oraz organizacje społeczne. Każda z osad dała z siebie wszystko, ale to ekipa NATO pokazała największą siłę, zgranie i determinację, sięgając po zasłużone zwycięstwo.

Start każdej z osad był witany gorącym dopingiem widowni, a w powietrzu czuć było prawdziwą sportową rywalizację. Bębniści nadawali rytm, wioślarze walczyli o każdy metr, a publiczność z zapartym tchem obserwowała kolejne biegi. Emocje sięgały zenitu, a meta każdej rundy była miejscem wybuchów radości, okrzyków i świętowania.

„Ster na Bydgoszcz” to festiwal, który na dobre wpisał się w kalendarz najważniejszych wydarzeń miejskich. Tegoroczna, XVI edycja przyciągnęła tłumy uczestników nie tylko z miasta, ale i z całej Polski. Poza wyścigami Smoczych Łodzi, na mieszkańców czekały liczne atrakcje: koncerty, pokazy flyboard, warsztaty, parada jednostek pływających oraz wyjątkowa strefa relaksu z leżakami i palmami.

To nie tylko święto wodnej tradycji Bydgoszczy, ale również dowód na to, że miasto potrafi łączyć kulturę, sport i rozrywkę w jednym miejscu. Wyścig Smoczych Łodzi był tego najlepszym przykładem – pełen pasji, zaangażowania i energii. I chociaż zwycięzca mógł być tylko jeden, to każda drużyna zasłużyła na brawa. Już dziś wielu zapowiada swój udział w przyszłorocznej edycji – bo takich emocji po prostu nie da się zapomnieć.

Wielki wyścig smoczych łodzi w Bydgoszczy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.