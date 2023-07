Enea Bydgoszcz Triathlon 2023. Sportowe emocje w centrum miasta! [ZDJĘCIA]

Enea Bydgoszcz Triathlon 2023. Sportowe emocje w centrum miasta!

To są zawody dla prawdziwych twardzieli! W sobotę, 8 lipca wystartowała dziewiąta edycja imprezy, która co roku gromadzi ponad 4 500 zawodników i blisko 25 000 kibiców. Enea Bydgoszcz Triathlon to jedno z największych wydarzeń multisportowych na świecie i największa impreza triathlonowa w Polsce. Zawody odbywają się na czterech dystansach:

Super Sprint (240 m pływania, 19 km jazdy rowerem i 4,25 km biegu)

1/8 (475 m pływania, 19 km jazdy rowerem i 5,5 km biegu)

1/4 (950 m pływania, 38 km jazdy rowerem i 10,8 km biegu)

1/2 (1900 m pływania, 90 km jazdy rowerem, 22 km biegu)

Oprócz zawodów indywidualnych, na Enea Bydgoszcz Triathlon odbywa się także rywalizacja sztafet oraz Międzynarodowe Mistrzostwa Prawników i Lekarzy w triathlonie czy Puchar Świata w Quadrathlonie.

