Czekali na to ponad pół roku. Święto w Bydgoszczy i finał, który zaskoczył wszystkich

Kulinarna podróż dookoła świata

Festiwal rozpoczął się w piątek o godzinie 15:00 i trwał do wieczora, a w sobotę i niedzielę food trucki serwowały dania odpowiednio do 21:00 i 19:00. Wśród kilkudziesięciu mobilnych restauracji można było znaleźć zarówno klasyki street foodu, jak i bardziej egzotyczne propozycje.

Goście mogli skosztować m.in. amerykańskich burgerów i hot dogów, meksykańskiego burrito i quesadilli, azjatyckiego pad thaia, pierożków dim sum, tureckich koft, belgijskich frytek czy wenezuelskich arepas. Nie zabrakło również churrosów, owoców w czekoladzie, zimnych lemoniad i piwa rzemieślniczego.

Nie tylko jedzenie – muzyka, zabawa i relaks

Organizatorzy zadbali o to, by festiwal był nie tylko ucztą dla kubków smakowych, ale także miejscem relaksu i dobrej zabawy. Uczestnicy mogli odpocząć przy muzyce, wziąć udział w konkursach i po prostu spędzić miło czas na świeżym powietrzu.

Dla wielu mieszkańców Bydgoszczy festiwal stał się doskonałą okazją do rodzinnego spaceru nad Brdą, a także do odkrycia nowych smaków. Pogoda dopisała, a food trucki serwowały dania do samego końca wydarzenia.

Food Truck Festival w Bydgoszczy, czyli trzy dni pełne smaków i dobrej zabawy! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.