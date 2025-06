Grudziądz nadal czeka na nowy dworzec. Kiedy ruszy remont za 60 milionów?

Spis treści

Z pozoru miał to być standardowy remont – modernizacja zabytkowego dworca kolejowego w Grudziądzu, która nie tylko przywróciłaby mu dawny blask, ale też dostosowałaby go do współczesnych potrzeb pasażerów. Tymczasem inwestycja, którą zapowiadano jako ważny krok w kierunku odnowy komunikacyjnej Grudziądza, utknęła w miejscu. Od podpisania umowy z wykonawcą minęły już niemal dwa lata, a prace wciąż nie ruszyły. Co poszło nie tak?

Remont dworca w Grudziądzu

Grudziądzki dworzec został zaprojektowany w latach 60. przez wybitnych architektów Zbigniewa Czekanowskiego i Bernarda Coftę. W 2021 roku obiekt trafił do rejestru zabytków jako przykład cennego modernizmu powojennego, co tylko podniosło jego rangę – i jednocześnie skomplikowało wszelkie działania remontowe. Plan był ambitny: poprawić estetykę, funkcjonalność i dostępność budynku, zachowując jego oryginalny charakter. Koszt inwestycji wyceniono na niemal 60 milionów złotych.

W praktyce – mimo gotowego projektu i podpisanej umowy z firmą Budimex – wszystko utknęło na etapie ekspertyz technicznych i różnic zdań pomiędzy wykonawcą, inwestorem (PKP S.A.) i wojewódzkim konserwatorem zabytków. Od ponad 1,5 roku mieszkańcy Grudziądza, podróżni i lokalni samorządowcy z niecierpliwością czekają na jakikolwiek ruch na placu budowy.

Kiedy ruszy remont dworca kolejowego w Grudziądzu?

Po podpisaniu umowy z firmą Budimex w sierpniu 2023 roku planowano rozpoczęcie prac budowlanych w kwietniu 2024 roku. Jednakże ekspertyza wykonana przez Budimex wykazała, że stan techniczny budynku jest gorszy, niż zakładano, sugerując konieczność wymiany większości elementów konstrukcyjnych. PKP S.A. oraz konserwator zabytków nie zgodzili się z tą oceną i zlecili dodatkową, niezależną ekspertyzę. Obecnie trwa porównywanie wniosków z obu ekspertyz i wprowadzanie niezbędnych zmian w projekcie.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Wizualizacje dworca w Grudziądzu po modernizacji

Reakcje lokalnej społeczności

Przedłużające się opóźnienia w rozpoczęciu prac budowlanych spotkały się z krytyką ze strony mieszkańców oraz lokalnych polityków. Jak podaje portal grudziadz365.pl, nawet sam Poseł Piotr Kowal zażądał od PKP S.A. wyjaśnień dotyczących przyczyn opóźnień oraz informacji o nowym harmonogramie prac. Radni Lewicy również apelowali o pilną modernizację dworca, podkreślając jego strategiczne znaczenie dla miasta.

Nowy dworzec w Grudziądzu - co zastaną podróżni?

Modernizacja dworca w Grudziądzu ma na celu nie tylko odnowienie zabytkowego budynku, ale także dostosowanie go do współczesnych standardów. W ramach prac przewidziano m.in.:

wymianę fasady zewnętrznej wraz z konstrukcją oraz stolarką,

naprawę dachu i montaż paneli fotowoltaicznych,

docieplenie budynku od zewnątrz,

przebudowę wnętrz z zachowaniem i odtworzeniem elementów historycznych,

poprawę dostępności poprzez budowę windy, pochylni oraz nowych toalet uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo, na poziomie -1 planowane jest utworzenie parkingu oraz lokali usługowych, na parterze znajdą się m.in. poczekalnia z kasami i toaletami, hol, lokale handlowe oraz posterunek Służby Ochrony Kolei, a na pierwszym piętrze przewidziano kawiarnię, salę konferencyjną i pomieszczenia Fundacji Lotniczy Grudziądz.