Hala Targowa w Bydgoszczy oficjalnie otwarta! [ZDJĘCIA]

Hala Targowa w Bydgoszczy oficjalnie otwarta!

Pierwsi goście w odrestaurowanej Hali Targowej pojawili się o godz. 15. Prowadzący imprezę otwarcia opowiadał m.in. o historii tego miejsca. Na przybyłych czekało 11 restauracji i barów.

Do wyboru są kuchnie: meksykańska, włoska, japońska, kubańska, a także burgery, frytki i hot dogi. Klienci mają do dyspozycji cały parter ze strefą gastronomiczną i stolikami. Stoliki znajdą się również na antresoli. Docelowo przygotowanych będzie kilkaset miejsc siedzących. Co ważne, że nie będą one przynależne do poszczególnych lokali. Każdy, bez względu na to jakie menu wybierze, będzie mógł usiąść w dowolnie wybranym miejscu.

W weekend w związku z otwarciem będziemy mogli wysłuchać koncertów różnych wykonawców. Hala otwarta będzie przez siedem dni w tygodniu do godz. 24.00 (w weekendy dłużej).

Na poziomie +1, obok stolików, znajdzie się też strefa gier z 19 automatami o różnego rodzaju trudności, dla najmłodszych i tych nieco starszych. Na poziomie -1 w przyszłości powstać ma strefa eventowo-rozrywkowa.

