Jasnowidz miał zaskakującą wizję. Chodzi o przyszłość ojca Rydzyka. Krzysztof Jackowski mówi tylko jedno zdanie

Rząd przymierza się do podniesienia wieku emerytalnego?! Jasnowidz Jackowski ujawnia tajny plan

Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, od lat budzi ogromne emocje za sprawą kontrowersyjnych wizji. Swoją działalność rozpoczął wiele lat temu, zyskując rozgłos dzięki pomocy w poszukiwaniach zaginionych osób oraz analizowaniu bieżących wydarzeń.

Jackowski utrzymuje, że jego wizje wynikają z unikalnej zdolności do „widzenia” przyszłości i wyczuwania emocji. Jego przepowiednie nieustannie przyciągają uwagę zarówno wiernych zwolenników, jak i sceptyków. Regularnie dzieli się swoimi wizjami w mediach oraz na swoim internetowym kanale. Tym razem w rozmowie z dziennikarzem "Super Expressu" odniósł się m.in. do przyszłości o. Tadeusza Rydzyka w 2025 roku. Co zobaczył?

Zaskakująca wizja o ojcu Rydzyku. Jasnowidz mówi tylko jedno zdanie

Nie jest tajemnicą, że ojciec Tadeusz Rydzyk znany jest nie ze swoich kazań, tylko z tego, że do jego fundacji za rządów Prawa i Sprawiedliwości płynęła rzeka rządowych pieniędzy. Przeciwnicy redemptorysty mają nadzieję, że rząd przestanie finansować jego pomysły. Wszyscy wiedzą, że nowa koalicja rządowa - delikatnie mówiąc - nie należy do jego wielbicieli.

Dziennikarz "Super Expressu" zapytał, co czeka o. Rydzyka. Tak stanowczej odpowiedzi się nie spodziewał!

- Nic mi się nie kojarzy. Jedno zdanie: dadzą mu spokój. On ma przygotowane, że jakby kiedyś go zabrakło, to będzie dwóch decydentów, tej całej telewizji i radia - powiedział jasnowidz Krzysztof Jackowski.