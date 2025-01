i Autor: PAWEŁ SKRABA/SUPER EXPRESS, AP

Jasnowidz Krzysztof Jackowski zobaczył przyszłość Jarosława Kaczyńskiego. Dosadne dwa zdania! "Będzie gasł"

Jasnowidz Krzysztof Jackowski po raz kolejny podzielił się z nami przepowiednią na rok 2025. W rozmowie z dziennikarzem "Super Expressu" odniósł się do tego, co czeka nas w najbliższych miesiącach. Zdradził również, co wydarzy się m.in. na scenie politycznej.Kto zostanie prezydentem Polski? Jaka przyszłość czeka Jarosława Kaczyńskiego? Ta wizja jasnowidza Jackowskiego zszokuje niejednego!