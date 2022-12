Jakie możliwości daje Bydgoszcz?

Praca – Bydgoszcz. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Lokalny rynek pracy jest przyjazny zarówno dla tych, którym chodzi po głowie praca na pełen etat, jak i tych, którzy poszukują wyłącznie zatrudnienia tymczasowego. Biorąc pod uwagę wspomnianą już, wyjątkowo niską stopę bezrobocia, pracę może znaleźć tu każdy, niezależnie od zawodu w jakim pragnie się zatrudnić. Niemniej, jak pokazuje lista zawodów deficytowych, w niektórych profesjach dużo łatwiej jest o zdobycie zatrudnienia niż w innych.

W Bydgoszczy, podobnie jak w innych częściach naszego kraju, króluje branża TSL, czyli Transport – Spedycja – Logistyka. Oznacza to, że najłatwiej o stabilny etat będzie miał kierowca międzynarodowy, dostawca, kurier, magazynier czy mechanik samochodowy. Na drugim miejscu plasuje się branża budowlana i szereg najrozmaitszych specjalistów, takich jak brukarz, betoniarz, zbrojarz, cieśla czy dekarz. Pracę w tym sektorze bez większych problemów zdobędzie zarówno szeregowy pracownik fizyczny, jak i inżynier budownictwa.

Naturalnie, zatrudnienie w Bydgoszczy otrzymać można również w takich sektorach jak handel czy gastronomia, a zawody wymagające wyższego wykształcenia czy odpowiednich kursów zawodowych, również nie należą do niszy. Mowa tu o branży IT czy sektorze finansowym, gdzie pracę bez problemu znajdzie programista, grafik komputerowy, analityk IT, księgowa czy pracownik banku.

Praca zdalna w Bydgoszczy – dla kogo?

Coraz większą popularnością, nie tylko w Bydgoszczy ale również w innych częściach kraju, cieszy się praca zdalna. Dotychczas była ona zarezerwowana wyłącznie dla specjalistów z branży IT, jednak dziś coraz więcej pracodawców wychodzi poza te ramy, dostrzegając niewątpliwe zalety pracy w trybie „home office”. Z jednej strony jest to komfort i wygoda pracownika, przekładająca się w konsekwencji na efektywność jego pracy, a z drugiej zaś – jest to spora oszczędność kosztów, jakie przedsiębiorca musiałby ponieść.

Oprócz branży IT, praca zdalna w Bydgoszczy możliwa jest w sektorze finansowym (np.: księgowa) czy w administracji, przy czym należy mieć na względzie, że przedsiębiorcy starają się popularyzować rzeczone rozwiązanie wszędzie tam, gdzie ograniczenia natury technicznej nie negowałyby możliwości pracy z domu.

Bydgoszcz – praca dodatkowa. Kto ją znajdzie?

Bydgoszcz to nie tylko idealne miejsce dla osób, które chcą rozpocząć swoją zawodową karierę, ale również dla tych, którym marzy się po prostu podreperowanie domowego budżetu. Najczęściej z możliwości pracy dodatkowej korzystają studenci i emeryci, choć osoby spoza tych grup, potrzebujące pracy tymczasowej, również znajdą coś dla siebie.

Umowa o pracę zdominowała tradycyjne zatrudnienie, jednak w przypadku pracy dodatkowej najczęściej spotka nas umowa zlecenie. Wszystkie osoby poszukujące w Bydgoszczy pracy dorywczej mogą liczyć na atrakcyjną stawkę godzinową i elastyczny grafik.

Praca dorywcza dla studenta

Studenci to zdecydowanie najliczniejsza z grup korzystających z uroków pracy dodatkowej. Przedsiębiorcy cenią sobie nie tylko ich motywację do pracy, sprawność fizyczną czy umiejętności miękkie, ale również przewidziany prawem „status studenta”, pozwalający na znaczne obniżenie kosztów ich zatrudnienia.

Wśród najpopularniejszych zawodów jakich studenci się imają, wyróżnić można: pracownik fast-food, kasjer-sprzedawca, magazynier czy kurier miejski. W przypadku kobiet często spotykanym zajęciem jest opieka nad dziećmi.

Praca dorywcza dla emeryta

Emeryci również są mile widziani przez bydgoskich pracodawców, jednak zakres wykonywanych przez nich zawodów zwykle jest mniejszy, dotycząc niemal wyłącznie pracy ochroniarza czy stróża nocnego. Seniorki zaś, podobnie jak studentki, często imają się opieki nad dziećmi czy pracy w gastronomii.

Gdzie najlepiej szukać pracy w Bydgoszczy?

Wyróżnić możemy przynajmniej trzy sposoby, dzięki którym bez problemu uda Ci się zdobyć stabilne zatrudnienie, choć trzeba podkreślić, że wyłącznie jedna z metod będzie w stanie pozytywnie zaskoczyć Cię swoją efektywnością. Chodzi tu oczywiście o internet i wszelkiego typu portale ogłoszeniowe, dzięki którym przedsiębiorcy mogą przyspieszyć nabór nawet o kilka tygodni. Z tego powodu korzystają z danej możliwości nader często, czemu wtórują kandydaci wszelkich branż, podobnie jak pracodawcy zauważając, że najlepsze oferty pracy w Bydgoszczy (i ich największą ilość) napotkać można właśnie w internecie.

Oczywiście, jeżeli preferujesz bardziej tradycyjne formy kontaktu, możesz osobiście zgłosić się do wymarzonego zakładu pracy i w nim złożyć swoje CV. To właśnie z tej opcji często korzystają osoby poszukujące pracy dorywczej, czy studenci rozglądający się za stażem zawodowym. Nie jest to jednak metoda tak efektywna jak ta wskazana wyżej – pracodawca może przecież w danej chwili nie prowadzić naboru na interesujące Cię stanowisko. Niemniej, możesz mieć pewność, że jeżeli dobrze wypadniesz w oczach pracodawcy, to Twoja kandydatura zostanie priorytetowo wzięta pod uwagę w trakcie najbliższej rekrutacji.

Ostatnią z opcji jest wizyta w lokalnym urzędzie pracy, w którym nie tylko możesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna (co w wielu przypadkach szybko przynosi oczekiwane rezultaty), ale również przejrzeć najnowsze anonse – wbrew obiegowej opinii, kierowane nie tylko do pracowników fizycznych o niskich kwalifikacjach, ale również wybitnych specjalistów o wyższym wykształceniu.