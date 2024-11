Jasnowidz Jackowski mówi o kandydacie PiS na prezydenta. Wykrzyczał nazwisko! Spore zaskoczenie

Pojechaliśmy do Chobielina do dworku Radosława Sikorskiego. Oto, co mówią o nim sąsiedzi

Spis treści

Jasnowidz Jackowski o kandydatach na prezydenta Polski

- Ja nie widzę kandydata PiSu - takie słowa nasi dziennikarze usłyszeli od Krzysztofa Jackowskiego, gdy zapytali go, kto w końcu będzie kandydatem PiS w wyborach prezydenckich i jakie on ma szanse na wejście do drugiej tury.

Krzysztof Jackowski mimo sondaży wskazywał na zdecydowaną wygraną Donalda Trumpa w wyborach w USA. Teraz jest pewny, że kandydatem PO zostanie wybrany Rafał Trzaskowski. - Możni tego świata będą chcieli, aby to Radosław Sikorski - ze względu na to jakim jest człowiekiem - był prezydentem Polski. Ja mam na myśli polityków z Wielkiej Brytanii i USA, nie z Unii Europejskiej - mówi nam Krzysztof Jackowski.

Jasnowidz jest pewny, że mimo tych nacisków, to jednak działacze Koalicji Obywatelskiej w prawyborach zadecydują o tym, że obecny prezydent Warszawy zostanie ich kandydatem.

W tych prawyborach większość głosów będzie szła na Trzaskowskiego, ponieważ ci, którzy na niego będą głosować, uważają, że jest bardziej umiarkowany w swoich poglądach - precyzuje jasnowidz z Człuchowa.

Jasnowidz Jackowski o kandydacie PiS na prezydenta. Wykrzyczał nazwisko!

Najbardziej znany Polski jasnowidz jest pewny, że obecny marszałek sejmu Szymon Hołownia (48 l.) nie będzie liczył się w wyścigu do prezydenckiego pałacu. - Sławomir Mentzen z Konfederacji zrobi dobry wynik, ale nie wejdzie do drugiej tury. O prezydenturę powalczy kandydat PO i PiS - zapewnia nas Jackowski

Jackowski nie potrafił nam odpowiedzieć na pytanie co znaczą jego słowa, że nie widzi on kandydata PiSu. Dopytywany przez nas o nazwisko, w końcu podał konkret.

- PiS wystawi na postawnego mężczyznę. Na pewno nie będzie to Beata Szydło. To będzie ktoś podobny do Czarnka. To będzie Czarnek. Tak, to będzie Czarnek! - wykrzyczał do naszego dziennikarza Jackowski.

Galeria ze zdjęciami: Przerażająca wizja jasnowidza Jackowskiego. Zobacz, czy się sprawdziła