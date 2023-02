Krzysztof Jackowski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych jasnowidzów we współczesnej Polsce. Jego wizji przyszłości z zapartym tchem słuchają setki tysięcy osób. Wielokrotnie już dzielił się nimi podczas audycji na żywo, które prowadzi za pośrednictwem swojego kanału na portalu YouTube. Tym razem tylko dziennikarzom "Super Expressu" zdradził, co zobaczył w swojej przepowiedni na 2023 rok. Wielu, po przeczytaniu najnowszej przepowiedni jasnowidza Jackowskiego będzie przerażonych tym, co zobaczył w swojej wizji, będą też tacy, którzy nie dadzą wiary jego słowom. Co takiego powiedział nam jasnowidz Krzysztof Jackowski?

Jasnowidz Jackowski widzi to wyraźnie: nadciągają ciemne chmury. Wiosna nie przyniesie ulgi!

Przepowiednia Krzysztofa Jackowskiego, jasnowidza z Człuchowa

Galopująca inflacja, wojna na Ukrainie, widmo kolejnej fali koronawirusa. To tylko wierzchołek problemów, z którymi musieliśmy się borykać w 2022 roku. Czy wypatrywany 2023 będzie dla nas łaskawszy? Najsłynniejszy polski jasnowidz odkrywa karty! Krzysztof Jackowski zdradził w rozmowie z „Super Expressem” co zobaczył w swojej wizji na nadchodzący rok. I choć wiosna za pasem, to są coraz większe obawy przed tym, że nawet poprawa pogody i ocieplenie nie dadzą nam odetchnąć i nie rozwieje to czarnych chmur, które zebrały się nad Polską i światem.

Jasnowidz Jackowski w przepowiedni na 2023 rok: Wielki kryzys na świecie

Nie tylko wojna na Ukrainie spędza nam sen z powiek. Krzysztof Jackowski nie kryje, że w swojej wizji ujrzał głęboki kryzys.

- Idzie światowy kryzys, na który byśmy absolutnie się nie zgodzili, gdyby nie było tła – zdradził swoją złowieszczą przepowiednię Jackowski i wyjaśnia: - Gdyby nie było najpierw covidu, a teraz wojny. Ten kryzys jest podstawą tego, co się dzieje, jest główną nicią tego, co idzie ku przyszłości, a cała reszta to jest pewien podział świata. Zmienia się ekonomiczne oblicze świata. Trzy wielkie mocarstwa robią sobie przy okazji porządki na swoich terenach, wszczynają wojny których ludzie muszą się bać, bo inaczej zubożenie cywilizacyjne nie nastąpi, a wszystko to idzie w tle – mówi w transie Jackowski i zapewnia: - Ta wojna, która idzie, nas ominie. Ona do nas nie dotrze.

