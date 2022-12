Pędząca inflacja daje się we znaki każdemu z nas. Rosnące ceny towarów w sklepach codziennie wywołują niemałe zaskoczenie konsumentów. Czy kłopoty wywołane inflacją niebawem nas opuszczą? Podczas spotkania z jasnowidzem Jackowskim zapytaliśmy o to, jaka będzie cena benzyny w 2023 roku. Tylko "Super Expressowi" zdradził, co zobaczył w swojej wizji na 2023 rok.

Jasnowidz Jackowski przepowiada koszmar Polaków! Benzyna wtedy będzie kosztować 23 złote

Co takiego zobaczył w swojej najnowszej wizji na 2023 rok jasnowidz Jackowski, że starał się tego nie zdradzić w rozmowie z "Super Expressem"? Próbował naszego dziennikarza zbyć żartem i uchylał się od odpowiedzi.

- To już zapowiedział nasz pan premier, jaka będzie cena benzyny - żartował zapytany o to, jakie będą ceny benzyny w 2023 roku. Jednak po chwili jasnowidz Jackowski zdradził: - Kiedyś wracałem z Warszawy i tankowałem na trasie. I mówię sobie: szlag by trafił 8 złotych. Nagle mi w głowie stanęło. Nie narzekaj. Nie narzekaj. I skojarzyło mi się, że cena będzie 23 złote - przepowiada jasnowidz Jackowski.

Cena benzyny w 2023 roku w Polsce. Jasnowidz Jackowski zdradził, co zobaczył w swojej wizji przyszłości

- Ja nie mówię, że chodzi o to, że paliwo tak mocno urośnie, że go nie będzie. Może to oznaczać to, że inflacja tak zagalopuje i wtedy to nas nie będzie już bolało, bo inflacja boli na samym początku. Potem jak to już wszystko runie, to nie będzie nas tak boleć - mówił w rozmowie z "Super Expressem" jasnowidz Jackowski i dodał: - Ja mam tam za szafą taką wkrętkę kupioną za komuny i tam są dwie ceny: jedna jest 42 tysiące 700, a druga cena naklejona jest coś 50 tysięcy. To była ta hiperinflacja za komuny. Jak my dojdziemy do ceny paliwa 15 złotych, 12 złotych, to przestaniemy się wówczas tym martwić. Po prostu uznamy, że jest rozregulowana wartość złotówki, że to już nie ma znaczenia czy za 100 złotych kupię schab z ziemniakami, czy tylko ziemniaki i muszę jeszcze 50 złotych dołożyć do schabu - wieszczył jasnowidz Jackowski.

Jasnowidz ma rację?

