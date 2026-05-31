Kapelusze, muzyka i mnóstwo energii. Seniorzy przejęli Bydgoszcz!

Anna Kisiel
2026-05-31 15:23

Kolorowe kapelusze, muzyka na żywo i świetne humory – tak rozpoczęła się tegoroczna Seniorada w Bydgoszczy. Przed uczestnikami aż wiele dni pełnych atrakcji, spotkań i wydarzeń międzypokoleniowych. Wszystko zaczęło się od tradycyjnego Przemarszu Kapeluszowego, który przeszedł ulicami miasta.

W piątek, 29 maja, Bydgoszcz oficjalnie oddała miasto seniorom. Tradycyjnie inaugurację Seniorady poprzedził barwny Przemarsz Kapeluszowy, który wyruszył z Placu Praw Kobiet i przeszedł na Stary Rynek.

Na czele pochodu maszerowali muzycy z kapeli podwórkowej „Ferajna Bydgoska” oraz zespołu „Płomienie”, którzy zadbali o doskonałą atmosferę. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele organizacji senioralnych, a także władze miasta, w tym prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski oraz jego zastępczyni Iwona Waszkiewicz.

Na Starym Rynku prezydent symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta.

Nie zabrakło także konkursów i wyróżnień. Wybrano osoby, które mogły pochwalić się najbardziej efektownymi kapeluszami. Tytuł królowej Seniorady zdobyła Janina Rutkowska, a królem został Stanisław Henkiewicz. Wśród najmłodszych uczestników nagrodzono Anielę Grzech, która otrzymała tytuł księżniczki, oraz Stasia Rozwalaka – nowego księcia kapeluszy.

Seniorada to organizowane od 2022 roku święto pokoleń, podczas którego seniorzy są w centrum uwagi. Ideą wydarzenia jest integracja mieszkańców w różnym wieku oraz budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych.

Tegoroczna edycja będzie wyjątkowo bogata. Zamiast tygodnia atrakcji organizatorzy przygotowali aż 11 dni wydarzeń. W programie znalazło się 87 różnych inicjatyw organizowanych w 18 lokalizacjach. Będą spotkania edukacyjne, wydarzenia kulturalne, zajęcia zdrowotne, warsztaty i liczne aktywności integracyjne.

Szacuje się, że w Senioradzie weźmie udział około dwóch tysięcy osób. Jeśli energia uczestników z inauguracji utrzyma się przez kolejne dni, Bydgoszcz czeka prawdziwe święto radości i międzypokoleniowej integracji.

