niesamowita zmiana!

Kiedyś odstraszał turystów, a teraz wręcz przeciwnie! Tak zmienił sie dworzec PKP Bydgoszcz Leśna

Dworzec PKP Bydgoszcz Leśna od wielu lat wymagał gruntownego remontu. - Ten budynek odstrasza wszystkich. Jak się przyjedzie do naszego miasta, to co sobie można pomyśleć? - mówiła kilka lat temu bydgoszczanka. Podobnego zdania byli wszyscy mieszkańcy miasta. Na szczęście, w 2015 roku obskurny dworzec doczekał się zmiany i od teraz jest piękną wizytówką Bydgoszczy.