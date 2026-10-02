Kierowcy znów zapłacą mniej za paliwo: "Ja dziś nie tankuję, poczekam do jutra"

Gwałtowny wzrost cen paliw. Weekendowe obniżki tuż za rogiem

We wrześniu ceny paliw zaczęły szybko rosnąć. Średnia cena benzyny Pb95 w Polsce przekroczyła 8 zł za litr, natomiast za litr oleju napędowego trzeba było płacić ponad 9 zł. Kierowcy mogą jednak odczuć wyraźną ulgę już w najbliższy weekend, 3–4 października. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, a rząd zapowiedział następną odsłonę programu CPN. Minister finansów Andrzej Domański szacuje, że ceny przy dystrybutorach mogą spaść o około 1,2–1,3 zł na litrze.

„Ja dziś nie tankuję, poczekam do jutra” – komentowali niektórzy kierowcy w rozmowie z Radiem Eska. O zapowiadanych obniżkach z kierowcami na stacji paliw przy wylotówce z Bydgoszczy w stronę Gdańska rozmawiał reporter, Dawid Olszewski.

– Wszystko zależy od grubości portfela. Myślę jednak, że jeśli ktoś zużywa dużo paliwa, to 1,20 zł robi sporą różnicę. Przy dużej liczbie przejechanych kilometrów i zużytych litrów ma to duże znaczenie. – Trochę boli, kiedy trzeba tyle płacić. Sytuacja na świecie jest, jaka jest, ale te ceny są odczuwalne. Ja jeżdżę na benzynie. Dziś na stacji mamy 8,19 zł za litr, jutro będzie 7,59 zł. Myślę, że tę różnicę będzie można odczuć. – Mam firmę, jeżdżę po budowach, więc z pewnością będzie to dla mnie mocno odczuwalna różnica. Na pewno uda mi się zaoszczędzić - komentują kierowcy.

Długofalowe plany rządu. Program CPN zostaje na dłużej?

Program CPN ponownie rusza po tym, jak prezydent podpisał ustawę dotyczącą podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Inicjatywa „Ceny Paliwa Niżej” przewiduje obniżenie cen na stacjach, a część kosztów zostanie pokryta z wpływów z podatku nałożonego na paliwowych gigantów w związku z ich nadzwyczajnymi dochodami.

Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział również, że rząd chce utrzymać program niższych cen paliw co najmniej do końca 2026 roku. Jego dalsze obowiązywanie będzie zależało od sytuacji na rynku ropy i paliw, a także możliwości finansowania programu.

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