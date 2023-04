i Autor: Shutterstock, czytelnik Rafał Klient Biedronki zapłacił za nerkowce, dostał żurawinę. Producent wysyła ZDJĘCIE, mówi o hipotezach

Mamy komentarz firmy

Wracamy do sprawy opakowania orzechów nerkowca, w których znalazła się żurawina. Informację o takim znalezisku przekazał nam nas czytelnik. Do całej sprawy odniosła się Biedronka oraz producent. Ich zdaniem nie doszło do zaistniałej sytuacji. - Sam sobie ich tam nie wsypałem - mówi nam obrzucony takim tłumaczeniem czytelnik.