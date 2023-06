Kolor Fest 2023 w Bydgoszczy. Tłumy przy SISU Arenie! [ZDJĘCIA, WIDEO]

Kolor Fest 2023 w Bydgoszczy. Tłumy przy SISU Arenie!

Kolor Fest, to impreza, która od lat cieszy się ogromną popularnością. Podczas sobotniego spotkania (3 czerwca) obok SISU Areny na ul. Toruńskiej w Bydgoszczy, organizatorzy przygotowali aż 9 kolorów proszków. Nie zabrakło też konkursów z nagrodami, baniek mydlanych oraz dmuchanych zamków dla najmłodszych.

- Chodzi o to, żeby dobrze się bawić i szaleć. Oczywiście przy użyciu proszków zabawa jest jeszcze lepsza - mówią nam organizatorzy imprezy. A chętnych do posypywania się kolorowymi proszkami nie brakowało. - To świetna zabawa dla osób, które mają do siebie sporo dystansu! Stąd nikt nie wyjdzie w czystym ubraniu - śmieje się mama 13-letniej Nadii, Marzena z bydgoskiego Śródmieścia.