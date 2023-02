Koszmarny wypadek pod Mogilnem! Mężczyzna runął z 8 metrów [ZDJĘCIA]

Ksiądz gwałcił małego chłopca i go wyzywał?! Prokuratura ujawnia szokujące szczegóły wykorzystywania

Zaglądamy do środka

Dyżurny SKKP PSP w Mogilnie otrzymał zgłoszenie o upadku z wysokości mężczyzny w miejscowości Kuśnierz (gmina Jeziora Wielkie) we wtorek, 14 lutego o godz. 12:17. Do akcji skierowano 1 zastęp JRG oraz 1 zastęp OSP Jeziora Wielkie.

- Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano przytomnego mężczyznę po upadku z silosu z wysokości ok. 8 m. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz przystąpili do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu do przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego. U osoby poszkodowanej zdiagnozowano uraz miednicy oraz liczne złamania górnych i dolnych kończyn - wyjaśnia rzecznik KP PSP Mogilno.

Na miejsce zadysponowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z bazy HEMS w Bydgoszczy. Osoba poszkodowana została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. W trakcie akcji ratowniczej na miejsce zdarzenia dojechała policja, która ustali, jak doszło do zdarzenia.

Zobacz zdjęcia!

Sonda Mieliście kiedyś wypadek w pracy? Tak Nie Tak, ale ze swojej winy