Lekarze uratowali twarz pacjenta! Użyli do tego fragmentu nogi. Pierwszy taki przypadek

Jak informuje szpital, w tym konkretnym przypadku była to rekonstrukcja z wykorzystaniem wolnego płata udowego, którym zaopatrzono ubytek twarzy – okolicę policzka, bocznej ściany nosa, podniebienia i wargi górnej, powstałego po usunięciu nowotworu złośliwego.

– W tej pierwszej rekonstrukcji towarzyszył nam zespół Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, pod kierownictwem prof. Jacka Banaszewskiego, posiadającego wieloletnie doświadczenie i grupę ponad 500 pacjentów, u których przeprowadził tego typu rekonstrukcje. Wsparcie, otwartość oraz nauka poprzez dzieleniem się doświadczeniem pozwoliły rozpocząć program leczenia chirurgicznego z wykorzystaniem płatów wolnych w szpitalu Jurasza, które służyć będą naszym pacjentom. Dzisiaj, możemy powiedzieć, że wszystko przebiegło pomyślnie; pacjent zniósł zabieg bardzo dobrze, przeszczep wgoił się prawidłowo. Oczywiście nie jest to koniec leczenia, ale pacjent, który z dużą niecierpliwością oczekiwał wyjścia do domu, będzie mógł prowadzić dalszą rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych - mówi prof. Maciej Wróbel, kierownik Kliniki Otolaryngologii.

Metoda rekonstrukcji z wykorzystaniem płatów wolnych, wymaga zgrania zespołów resekcyjnego i rekonstrukcyjnego. W całej procedurze chirurgicznej, ważne jest przygotowanie płata skórno-mięśniowego z odpowiednią szypułą naczyniową, dzięki której, po przełożeniu płata w docelowe miejsce, skóra i mięśnie po podłączeniu naczyń krwionośnych uzyskają odpowiednie zaopatrzenie w krew, i pozwolą na wgojenie się przeszczepu. Kluczowe momenty zabiegu operacyjnego obejmują przede wszystkim pobranie przeszczepu z zachowaniem struktur naczyniowych oraz zespolenie naczyniowe, czyli odpowiednie połączenie naczyń krwionośnych (w przypadku naszego pacjenta była to tętnica i żyła twarzowa, o średnicy ok 3 mm) zabezpieczające prawidłowe ukrwienie przeszczepionego płata.

W zabieg, jego przygotowanie i przeprowadzenie zaangażowanych było prawie 30 osób. - Dwa zespoły chirurgiczne, dwa zespoły instrumentariuszy, zespół anestezjologiczny, wsparcie na bloku operacyjnym oraz wsparcie organizacyjne ze strony sekretariatu. Dołączyć do tego trzeba opiekę pooperacyjną, która jest szczególnie ważna we wczesnym okresie po wykonaniu zespolenia naczyniowego, a od której zależy monitorowanie prawidłowego ukrwienia przeszczepionych tkane. W nowych projektach i wyzwaniach, ważne jest dopracowanie szczegółów, które w miarę rozszerzania i rozbudowywania programu stają się podstawą do tworzenia protokołów – stąd duże zaangażowanie tak wielu osób - wyjaśnia bydgoski szpital.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.