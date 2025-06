Wysłał wiadomość do mamy i zniknął bez śladu! Co się stało z Dominikiem?

Egzamin zawodowy 2025: Co jeśli nie zdam egzaminu zawodowego? Każdy uczeń ma kilka rozwiązań

Trwają intensywne poszukiwania 16-letniego Dominika Barlika, ucznia Szkoły Gastronomicznej w Bydgoszczy. Chłopiec ostatni raz widziany był przez nauczycieli około godziny 16:30 w poniedziałek, 3 czerwca, w okolicach szkoły. O godzinie 21:32 wysłał do swojej mamy wiadomość przez komunikator Messenger, że zostaje na noc u kolegi mieszkającego na bydgoskich Wyżynach i wróci do domu rano, do godziny 9:00. Od tego momentu kontakt z nastolatkiem się urwał.

Zaniepokojona rodzina zgłosiła sprawę na policję, a funkcjonariusze Komisariatu Policji Bydgoszcz Wyżyny prowadzą poszukiwania chłopca. Dominik ma około 174 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma ciemny blond włosy i charakterystyczną "bujną czuprynę". Na twarzy, pod lewą stroną brody, ma widoczny pieprzyk. W chwili zaginięcia jego ubiór nie jest znany.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Dominika, aby niezwłocznie skontaktowały się z Komisariatem Policji Bydgoszcz Wyżyny pod numerem telefonu 47 751 15 59 lub numerem alarmowym 112.

Rodzina chłopca prosi o pomoc i zrozumienie. Każda minuta ma znaczenie. Jeśli widziałeś Dominika lub masz informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu – nie czekaj.

Zaginięcia nastolatków to wciąż poważny problem, który budzi niepokój rodziców i służb. Młodzi ludzie znikają z różnych powodów – konfliktów w domu, presji rówieśniczej, problemów psychicznych czy chęci ucieczki od codzienności. Każde zgłoszenie traktowane jest bardzo poważnie, bo liczy się czas. Policja apeluje, by nie lekceważyć sygnałów ostrzegawczych i zawsze reagować, gdy dziecko nie wraca o ustalonej porze.

