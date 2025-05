Atak na ratownika medycznego w karetce! Mężczyzna chwycił go za szyję i zaczął dusić

Memy na Dzień Matki 2025. Twoja mama padnie ze śmiechu, jak to zobaczy! [GALERIA MEMÓW]

Kujawsko-pomorskie: Atak na ratownika medycznego w karetce! Mężczyzna chwycił za szyję i dusił

Policjanci z komisariatu w Barcinie prowadzą dochodzenie w sprawie niebezpiecznego incydentu, do którego doszło na początku maja 2025 roku w miejscowości Młodocin (gmina Barcin). W poniedziałek, 12 maja, Zespół Ratownictwa Medycznego interweniował wobec 69-latka, który przewrócił się na rowerze i doznał urazu głowy. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu, dlatego ratownicy zdecydowali się przetransportować go do szpitala w Żninie na dalsze badania.

Podczas przejazdu karetką pacjent stał się agresywny. Niespodziewanie zaatakował jednego z ratowników, chwytając go za szyję i próbując dusić. Na szczęście szybka reakcja kierowcy ambulansu, który natychmiast zatrzymał pojazd i ruszył koledze na pomoc, pozwoliła na obezwładnienie napastnika i zapewnienie bezpieczeństwa załodze.

35-letni ratownik medyczny złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 69-latkowi zarzutu naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego.

Jak przypominają mundurowi, ratownik medyczny podczas wykonywania obowiązków służbowych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu. Oznacza to, że jakiekolwiek akty agresji wobec niego – w tym znieważenie lub fizyczny atak – są traktowane jako przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności.

Sprawa trafi do sądu, a 69-latkowi grozi nawet do 3 lat więzienia.

Atak na ratownika medycznego to poważne przestępstwo!

Zgodnie z polskim prawem, ratownik podczas wykonywania obowiązków służbowych ma status funkcjonariusza publicznego. Oznacza to, że wszelkie akty agresji – jak naruszenie nietykalności cielesnej, groźby czy znieważenie – są ścigane z urzędu i grożą za nie surowe kary.

Sprawcy napaści na ratownika medycznego grozi do 3 lat więzienia, a w przypadku cięższych obrażeń lub napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia – kara może być jeszcze wyższa. Warto pamiętać, że osoby niosące pomoc nie tylko ratują życie, ale same zasługują na ochronę i szacunek.