Mieszkańcy Dąbrowy Chełmińskiej zjednoczyli się dla Piotrka. Festyn charytatywny pełen wzruszeń i nadziei

Choć tragedia, jaka spotkała Piotrka, poruszyła całą lokalną społeczność, czwartek, 28 sierpnia, był dniem pełnym nadziei i solidarności. W Strefie Dąbrowa odbył się festyn charytatywny, podczas którego mieszkańcy gminy Dąbrowa Chełmińska pokazali, że w obliczu dramatu potrafią działać razem jak jedna wielka rodzina.

Na uczestników czekało wiele atrakcji – od zabaw i animacji dla dzieci, przez wspólny taniec, aż po koncert, który zgromadził licznych gości. Nie zabrakło także stoisk z domowym jedzeniem, ciastami i lokalnymi specjałami, z których dochód w całości zasilił zbiórkę na rehabilitację 16-latka.

Atmosfera wydarzenia była wyjątkowa – obok uśmiechu i wspólnej zabawy czuć było ogromne wzruszenie. Organizatorzy podkreślali, że celem festynu jest nie tylko zebranie pieniędzy, ale także okazanie wsparcia rodzinie Piotrka i przypomnienie mu, że nie jest sam w tej walce. – „Każda złotówka, każdy gest i obecność tutaj to sygnał, że Piotrek ma za sobą ogromną armię ludzi, którzy wierzą w jego powrót do zdrowia” – mówili podczas wydarzenia.

Przypomnijmy, że Piotrek doznał poważnych obrażeń kręgosłupa po niefortunnym skoku do wody. Złamał dwa kręgi szyjne i jeden lędźwiowy, a dziś lekarze walczą o każdy procent jego sprawności. Chłopak, który dotąd marzył o służbie w mundurze i zawsze pomagał innym, teraz sam potrzebuje pomocy. Koszty leczenia i rehabilitacji są ogromne, dlatego mieszkańcy i przyjaciele organizują kolejne inicjatywy.

Już 6 września, podczas Święta Dębu w Dąbrowie Chełmińskiej, odbędzie się zbiórka i sprzedaż książek. Dochód również w całości zostanie przeznaczony na wsparcie Piotrka.

Każdy, kto nie mógł wziąć udziału w festynie, wciąż może pomóc, wpłacając pieniądze na internetową zbiórkę. Jak podkreślają bliscy, „nawet najmniejsza kwota ma ogromne znaczenie”.