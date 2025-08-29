Mieszkańcy Dąbrowy Chełmińskiej zjednoczyli się dla Piotrka. Festyn charytatywny pełen wzruszeń i nadziei

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Dorota Witt
Dorota Witt
2025-08-29 14:31

W czwartek, 28 sierpnia, w Strefie Dąbrowa w Dąbrowie Chełmińskiej odbył się wyjątkowy festyn charytatywny na rzecz 16-letniego Piotrka, który po tragicznym skoku do wody walczy o sprawność. Wydarzenie zgromadziło setki mieszkańców gminy, przyjaciół i sąsiadów chłopaka, a całość dochodu przeznaczono na jego leczenie i rehabilitację.

Super Express Google News

Choć tragedia, jaka spotkała Piotrka, poruszyła całą lokalną społeczność, czwartek, 28 sierpnia, był dniem pełnym nadziei i solidarności. W Strefie Dąbrowa odbył się festyn charytatywny, podczas którego mieszkańcy gminy Dąbrowa Chełmińska pokazali, że w obliczu dramatu potrafią działać razem jak jedna wielka rodzina.

Na uczestników czekało wiele atrakcji – od zabaw i animacji dla dzieci, przez wspólny taniec, aż po koncert, który zgromadził licznych gości. Nie zabrakło także stoisk z domowym jedzeniem, ciastami i lokalnymi specjałami, z których dochód w całości zasilił zbiórkę na rehabilitację 16-latka.

Wypadek w Czarżu
5 zdjęć

Atmosfera wydarzenia była wyjątkowa – obok uśmiechu i wspólnej zabawy czuć było ogromne wzruszenie. Organizatorzy podkreślali, że celem festynu jest nie tylko zebranie pieniędzy, ale także okazanie wsparcia rodzinie Piotrka i przypomnienie mu, że nie jest sam w tej walce. – „Każda złotówka, każdy gest i obecność tutaj to sygnał, że Piotrek ma za sobą ogromną armię ludzi, którzy wierzą w jego powrót do zdrowia” – mówili podczas wydarzenia.

Przypomnijmy, że Piotrek doznał poważnych obrażeń kręgosłupa po niefortunnym skoku do wody. Złamał dwa kręgi szyjne i jeden lędźwiowy, a dziś lekarze walczą o każdy procent jego sprawności. Chłopak, który dotąd marzył o służbie w mundurze i zawsze pomagał innym, teraz sam potrzebuje pomocy. Koszty leczenia i rehabilitacji są ogromne, dlatego mieszkańcy i przyjaciele organizują kolejne inicjatywy.

Już 6 września, podczas Święta Dębu w Dąbrowie Chełmińskiej, odbędzie się zbiórka i sprzedaż książek. Dochód również w całości zostanie przeznaczony na wsparcie Piotrka.

Każdy, kto nie mógł wziąć udziału w festynie, wciąż może pomóc, wpłacając pieniądze na internetową zbiórkę. Jak podkreślają bliscy, „nawet najmniejsza kwota ma ogromne znaczenie”.

Mieszkańcy Dąbrowy Chełmińskiej zjednoczyli się dla Piotrka. Festyn charytatywny pełen wzruszeń i nadziei
17 zdjęć
Stawiguda 2025. Kultowy Festyn Gminny
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki