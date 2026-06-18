Pogoda w Bydgoszczy: 19-21 czerwca

Nadchodzący weekend w Bydgoszczy upłynie pod znakiem rosnących temperatur, które z dnia na dzień będą coraz wyższe. Mieszkańcy mogą liczyć na prawdziwie letnią aurę, jednak prognozy wskazują, że nie przez cały czas będzie ona idealna. O ile sobota zapowiada się niemal bezchmurnie i słonecznie, o tyle niedziela, mimo że najcieplejsza, przyniesie ze sobą opady deszczu.

Początek weekendu z chmurami, ale ciepły

Piątek, 19 czerwca, w Bydgoszczy będzie dniem ciepłym, choć z dużym zachmurzeniem na niebie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 27 stopni Celsjusza, co stworzy przyjemne warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Noc będzie znacznie chłodniejsza, z temperaturą minimalną w okolicach 14 stopni. Tego dnia nie należy spodziewać się opadów, a wiatr będzie wiał z niewielką prędkością, dochodzącą do około 2 m/s.

Słoneczna sobota i ponad 30 stopni

Sobota, 20 czerwca, przyniesie znaczną poprawę pogody. Przede wszystkim na niebie pojawi się znacznie więcej słońca, ponieważ zachmurzenie będzie niewielkie. To będzie również odczuwalnie gorętszy dzień – temperatura maksymalna po raz pierwszy w ten weekend przekroczy 30 stopni. Noc z soboty na niedzielę także będzie bardzo ciepła, z temperaturą spadającą do około 18 stopni. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając średnio 3 m/s, ale nadal nie powinien być uciążliwy. Podobnie jak w piątek, w sobotę nie prognozuje się opadów.

Deszczowe zakończenie weekendu

Niedziela, 21 czerwca, zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu w Bydgoszczy. Słupki rtęci mogą pokazać nawet 31 stopni Celsjusza, a minimalna temperatura w nocy utrzyma się na poziomie około 20 stopni. Niestety, bardzo wysoka temperatura nie pójdzie w parze ze słoneczną aurą. Prognozy na ten dzień przewidują słabe opady deszczu. Wiatr ponownie osłabnie i będzie wiał z prędkością około 2 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Aura w Bydgoszczy zachęca do zaplanowania weekendu z uwzględnieniem zmian w pogodzie. Sobota, z temperaturą przekraczającą 30 stopni i małym zachmurzeniem, będzie idealnym dniem na aktywności na świeżym powietrzu. To doskonała okazja do spędzenia czasu w parkach, nad wodą czy na długich spacerach po mieście. Z kolei niedziela, mimo że będzie najcieplejsza, przyniesie opady. Warto więc pomyśleć o alternatywnych planach w miejscach zadaszonych lub przygotować się na ewentualny, lekki deszcz.

Dane pogodowe: OpenWeather