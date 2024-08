i Autor: pixabay.com

szok!

Najdłuższy wąż świata grasował pod Bydgoszczą. Wypatrzył go owczarek niemiecki

Co za historia! W Bydgoszczy 2,5-metrowy pyton siatkowy chował się w zaroślach ogródków działkowych "Pod Skarpą". Jak podaje "Gazeta Wyborcza", płaz został szybko wytropiony przez owczarka niemieckiego. Jak to możliwe, że pyton znalazł się na wolności? Weterynarze nie mają wątpliwości, że ktoś go wyrzucił...