Nie żyje 52-letni motocyklista z Grudziądza. Zmarł po tygodniu walki o życie!

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce w piątek, 20 czerwca 2025 roku około godziny 16 na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 16 z drogą wojewódzką nr 207 w Michalu (powiat grudziądzki). To właśnie tam, tuż za mostem na Wiśle, doszło do groźnego wypadku z udziałem motocyklisty i samochodu osobowego.

Jak relacjonuje "Gazeta Pomorska", według ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, kierowca osobowej kii, 69-letni mężczyzna, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu motocykliście. Doszło do gwałtownego zderzenia, którego skutki okazały się tragiczne.

- 52-letni motocyklista, mieszkaniec Grudziądza, doznał bardzo poważnych obrażeń. W krytycznym stanie trafił do szpitala – informuje "Pomorska". Lekarze przez tydzień walczyli o jego życie, jednak mimo wysiłków zespołu medycznego, mężczyzna zmarł w nocy z czwartku na piątek, 27 czerwca 2025 roku.

Tragiczne zdarzenie z udziałem motocyklisty po raz kolejny przypomina, jak łatwo o tragedię, gdy choć na chwilę zabraknie koncentracji.

Policjanci z Grudziądza prowadzą postępowanie mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności wypadku. Kierowcy kii może grozić odpowiedzialność karna za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

To kolejny tragiczny przykład na to, jak kruche bywa życie na drodze. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do nieodwracalnych skutków. Apelujemy do wszystkich kierowców – zachowujcie szczególną ostrożność, zwłaszcza na skrzyżowaniach i w pobliżu przejazdów o dużym natężeniu ruchu.

Ryszard Rynkowski miał wypadek! Był w drodze na festiwal w Opolu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.