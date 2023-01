Orszak Trzech Króli 6 stycznia 2023 w Bydgoszczy. Moc atrakcji na mieszkańców! [TRASA WYDARZENIA]

Orszak Trzech Króli 6 stycznia 2023 w Bydgoszczy. Moc atrakcji na mieszkańców!

Jak przekazał dziennikarz Radia Eska, Dawid Olszewski, w Bydgoszczy wszystko już dopięte na ostatni guzik. Orszak Trzech Króli znów zachwyci bydgoszczan. Organizatorzy przyznają, że to jeden z największych orszaków w Polsce. Będzie wesoło i kolorowo.

- Orszak ma być radosny, piękny, rozśpiewany i zawsze chcemy przechodzić atrakcyjnymi miejscami naszego miasta i kończyć na Starym Rynku. Przesłanie jest religijne, ale też społeczne, bo jesteśmy na Rynku i w ten sposób łatwiej nam dotrzeć do osób, które być może nie przyszliby na orszak. Bydgoski Orszak Trzech Króli jest liczebny i słynie z pięknych strojów. Myślę, że mieścimy się w pierwszej trójce orszaków w całej Polsce – przyznaje "Esce" Marek Piątkowski, współorganizator bydgoskiego orszaku.

Orszak Trzech Króli 2023 w Bydgoszczy: Trasa

Trzej Królowie reprezentują kontynenty. Królem Baltazarem będzie Ernest Essuman Mensah, który pochodzi z Ghany, a na co dzień jest nauczycielem języka angielskiego. Królem Azji został w tym roku Andrzej Rona. Królem Europy będzie Sławomir Dzwoniarski. W Świętą Rodzinę wcielą się Julia i Janusz Staneccy. Jezusem będzie pięciomiesięczny Jakub.

- Postaramy się go przygotować, by wytrzymał na scenie. W bydgoskim orszaku będę brał udział po raz pierwszy. To będzie mój debiut na orszaku i od razu w roli Józefa - mówi Janusz Stanecki. Jak co roku do Bydgoszczy aż z lubelskiego Horodyszcza przyjedzie wielbłąd Gacek.

Orszak Trzech Króli już 6 stycznia. Wydarzenie rozpocznie się Mszą św. o godz. 11:30 w bazylice św. Wincentego a Paulo. Ok. godz. 13.00 orszak rozpocznie się i przejdzie ulicami: Markwarta, Krasińskiego, Gdańską, Focha, Mostową do Starego Rynku.

