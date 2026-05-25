Piękne kartki na DZIEŃ MATKI 2026. Pobierz i wyślij grafikę z życzeniami swojej ukochanej mamie

Darmowe kartki na Dzień Matki 2026 do pobrania – piękne grafiki z życzeniami na 26 maja
Dzień Matki 2026 zbliża się wielkimi krokami! Już we wtorek, 26 maja 2026 roku, będziemy świętować jedno z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających dni w roku. Z tej okazji przygotowaliśmy kartki na Dzień Matki 2026 do pobrania za darmo. W naszej specjalnej galerii znajdziesz bezpłatne kartki z życzeniami na Dzień Matki 2026, które możesz wydrukować lub wysłać elektronicznie. To świetny sposób, aby okazać miłość i wdzięczność – wystarczy chwila, by podarować uśmiech i wzruszenie.
Nasze darmowe kartki na Dzień Matki 26.05.2026 są dostępne w różnych stylach – od klasycznych, przez nowoczesne, po zabawne. Każda z nich zawiera ciepłe życzenia, które rozczulą każdą mamę.
Pobierz darmowe kartki na Dzień Matki 2026 już teraz i przygotuj wyjątkową niespodziankę na 26 maja! Niech ten dzień będzie pełen uśmiechu i pięknych emocji.
Dzień Matki 2026. Wzruszające życzenia i piękne wierszyki z okazji dnia matki 26 maja
Mamo, w dniu Twojego Święta
dziękuję Ci za przekonanie,
że jestem najcenniejszym skarbem
Twego życia…
***
Droga Mamo!
Dziękuję za każdy spędzony
wspólnie z Tobą dzień,
za pokazywanie mi świata,
za uczenie bycia odważnym,
wolnym i otwartym na innych.
Kocham Cię za wszystko
i na zawsze!
***
Najdroższa Mamo,
zawsze cierpliwa,
oddana, troskliwa,
zawsze spiesząca z pomocą,
żyj w szczęściu i zdrowiu.
Sto lat!
***
Mamusiu jedyna, przyjmij szczere życzenia.
Niech każda godzina szczęściem Cię opromienia.
Niech życie upływa wśród ciągłej radości
przy blasku promiennym - nadziei i miłości.
Malowana filiżanka na Dzień Matki
***
Mamo, tak bardzo Cię kocham
i dziękuję Ci za wszystko.
Za Twój uśmiech, który ogrzewa
mnie w różnych chwilach życia,
a najbardziej dziękuję Ci za to, że jesteś.
***
Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,
Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,
Za to, że dni moje tęczą malujesz
dziś Mamo z całego serca Ci dziękuję!
***
źródło: wierszykolandia.pl
Dzień Matki 2026. Wyjątkowe święto wszystkich mam
Dzień Matki to jedno z najpiękniejszych świąt w roku – pełne czułości, wzruszeń i szczerych emocji. W Polsce obchodzimy je 26 maja, niezależnie od dnia tygodnia, co wyróżnia nas na tle innych krajów. Tego dnia skupiamy się na osobie, która od zawsze była blisko – mamie. To idealna okazja, by podziękować za wszystko: miłość, troskę, wsparcie, nieprzespane noce, kanapki do szkoły i ciepłe słowo w trudnych chwilach. Nieważne, ile mamy lat – mama zawsze pozostaje kimś wyjątkowym. Świętowanie Dnia Matki nie musi oznaczać wielkich gestów. Liczy się pamięć i serce. Piękny bukiet, własnoręcznie napisana kartka, wspólny spacer czy nawet telefon potrafią wzruszyć bardziej niż najdroższy prezent.