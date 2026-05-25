Rytm opanował Bydgoszcz! Barwna parada otworzyła festiwal Drums Fusion

Anna Kisiel
2026-05-25 10:57

Kolorowe stroje, własnoręcznie wykonane instrumenty i głośne, perkusyjne rytmy – tak rozpoczęła się 19. edycja Międzynarodowego Festiwalu Rytmu i Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion w Bydgoszczy. Ulicami miasta przeszła Muzyczna Parada Paderewskiego, która połączyła dzieci, młodzież i dorosłych we wspólnym rytmie.

Parada wyruszyła z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i przeszła do kampusu Akademii Muzycznej. Uczestnicy nieśli własnoręcznie przygotowane instrumenty, tworząc głośny i energetyczny korowód. W wydarzeniu udział wzięli zarówno najmłodsi mieszkańcy miasta, jak i starsi miłośnicy muzyki, którzy wspólnie bawili się przy rytmicznych dźwiękach.

Muzyczna Parada Paderewskiego była częścią inauguracji tegorocznego festiwalu Drums Fusion. Organizatorzy przygotowali również zielone strefy kultury oraz ekościeżkę w Ogrodzie Botanicznym i na boisku UKW. Wieczorem uczestnicy mogli wziąć udział w plenerowym koncercie „Gramy w rytmie miasta” na scenie Akademii Muzycznej.

Festiwal Drums Fusion odbywa się w Bydgoszczy od 2007 roku i od lat przyciąga artystów oraz fanów muzyki perkusyjnej z całego świata. Wydarzenie powstało z inspiracji bydgoskimi perkusistami i promuje różnorodne gatunki muzyczne – od klasyki i jazzu po rock, hip-hop oraz alternatywę.

