Rytm opanował Bydgoszcz! Barwna parada otworzyła festiwal Drums Fusion

Parada wyruszyła z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i przeszła do kampusu Akademii Muzycznej. Uczestnicy nieśli własnoręcznie przygotowane instrumenty, tworząc głośny i energetyczny korowód. W wydarzeniu udział wzięli zarówno najmłodsi mieszkańcy miasta, jak i starsi miłośnicy muzyki, którzy wspólnie bawili się przy rytmicznych dźwiękach.

Muzyczna Parada Paderewskiego była częścią inauguracji tegorocznego festiwalu Drums Fusion. Organizatorzy przygotowali również zielone strefy kultury oraz ekościeżkę w Ogrodzie Botanicznym i na boisku UKW. Wieczorem uczestnicy mogli wziąć udział w plenerowym koncercie „Gramy w rytmie miasta” na scenie Akademii Muzycznej.

Festiwal Drums Fusion odbywa się w Bydgoszczy od 2007 roku i od lat przyciąga artystów oraz fanów muzyki perkusyjnej z całego świata. Wydarzenie powstało z inspiracji bydgoskimi perkusistami i promuje różnorodne gatunki muzyczne – od klasyki i jazzu po rock, hip-hop oraz alternatywę.