Policjant trafił do szpitala. Ścigał motocyklistę. Policja szuka świadków wypadku

Ksiądz podawał się za seksuologa! Dostał karą większą od tego, co mierzył mężczyznom

Do tego poważnego wypadku doszło w niedzielę (26 maja) około godziny 16 w Bydgoszczy. Policjant poruszający się motocyklem ścigał innego motocyklistę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Na al. Jana Pawła II policjant miał wypadek. Poszkodowany funkcjonariusz został zabrany karetką do szpitala.

Ścigany motocyklista odjechał. Świadkowie twierdzą, że pędził w kierunku Inowrocławia.

W tej chwili policjanci ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia oraz apelują do świadków o zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w ustaleniu okoliczności wypadku oraz w namierzeniu kierowcy prawdopodobnie zielonego kawasaki.

W internecie można znaleźć komentarze odnośnie tego zdarzenia. - Niestety widziałem gnoja na powiedzmy "zielonym Kawasaki". Pędził jak szalony przez rondo fordońskie. Na czerwonym świetle przejechał skrzyżowanie. Za nim na motorze policjant. Szkoda, że tak to się skończyło. Mam nadzieję, że sprawą honoru dla Policjantów będzie dorwanie tego świra - napisał internauta. - Też wtedy stałam na światłach i widziałam jak ten kretyn pędzi a policjant za nim. Prędkość zawrotna,na końcu jechał drugi policjant na motorze nieco wolniej - napisał inny świadek zdarzenia.

22-letnia motocyklistka doprowadziła do zderzenia z oplem. Szokujące nagranie z Lublina Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.