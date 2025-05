Bydgoski Balaton to jedno z ulubionych miejsc spacerowych i rekreacyjnych w mieście. Oprócz malowniczych krajobrazów i terenów do wypoczynku, oferuje teraz coś także dla miłośników przyrody – „Ptasi Bufet”, czyli specjalne stanowisko do karmienia ptaków. Inicjatywa od razu zyskała uznanie mieszkańców, którzy chętnie odwiedzają to miejsce z dziećmi, by wspólnie pomagać skrzydlatym mieszkańcom Balatonu.

Balaton od lat pełni funkcję nie tylko rekreacyjną, ale również przyrodniczą. Ptaki mają tam swoją specjalną wyspę, która stanowi dla nich bezpieczne schronienie. Teraz, dzięki „Ptasiemu Bufetowi”, mogą liczyć także na regularne dokarmianie – ale w sposób kontrolowany i bezpieczny dla ich zdrowia.

Urząd Miasta podkreśla, że bufet jest także edukacyjnym narzędziem – informuje mieszkańców o tym, czym wolno karmić ptaki, a co może im szkodzić. Dzięki temu dokarmianie jest nie tylko chętnie praktykowane, ale i świadome.

Balaton zyskał więc kolejną funkcję – łączy przyjemne z pożytecznym: rekreację z troską o miejską przyrodę.

Ptasi Bufet nad bydgoskim Balatonem. Tak mieszkańcy karmią z głową! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.