Remont torowiska na ul. Toruńskiej w Bydgoszczy. Wiemy, kiedy tramwaje wrócą na stałe trasy

Tak mieszkają Radosław Sikorski i jego żona. Co za słowa sąsiadów! Wielu będzie w szoku

Radosław Sikorski wygląda jak lord. Droga do jego dworku pokrywa się błotem. Przecieraliśmy oczy ze zdumienia

Autor:

4 listopada 2024 roku rozpoczął się remont torowiska na ul. Toruńskiej. Prace prowadzone na odcinku od ronda Toruńskiego do ulicy Spokojnej powoli dobiegają końca. Torowisko zostało już ułożone, a wykonawca rozpoczął roboty związane z rozwieszaniem sieci trakcyjnej. Trwają również prace wykończeniowe polegające na ustawianiu obrzeży oraz obsypywaniu tłuczniem. Na peronach tramwajowych, ścieżkach rowerowych i zjazdach na odcinku od ul. Perłowej do ul. Kazimierza Wielkiego układana jest nawierzchnia. Wszystkie prace drogowe powinny zakończyć się do końca marca.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd

W związku z prowadzonymi pracami, ruch tramwajowy na odcinku od ronda Toruńskiego do ul. Perłowej został wstrzymany, a tramwaje linii nr 4, 6 i 8 od kilku miesięcy kursują przez ul. Fordońską, most Kazimierza Wielkiego i ul. Toruńską.

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, przywrócenie ruchu tramwajowego na ul. Toruńskiej planowane jest w pierwszej połowie kwietnia. - Dokładna data uzależniona jest od postępu prac. W tym miejscu pragniemy zaznaczyć, że wykonawca miał czas na wykonanie robót do końca maja 2025 roku, ale udało się je przyspieszyć o prawie dwa miesiące - czytamy w komunikacie ZDMiKP.

Modernizacja torowiska wzdłuż ulicy Toruńskiej została podzielona na trzy etapy. Oprócz odcinka rondo Toruńskie - Spokojna, tory zostaną wymienione na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Równej. ZDMiKP informuje, że czeka na wydanie ZRID dla tego odcinka. W drugiej połowie 2025 roku rozpocząć się ma remont torowiska pomiędzy ulicą Równą a pętlą Stomil.

Łączna wartość inwestycji szacowana jest na ponad 131 milionów złotych. Zakres prac obejmuje m.in. wymianę torowiska wraz z podbudową, a także wymianę słupów podtrzymujących sieć oraz montaż nowego oświetlenia. Zmodernizowane zostaną wszystkie przejazdy przez torowisko.

W ramach inwestycji wykonawca przebuduje pętlę tramwajową Stomil oraz skrzyżowanie ulic Toruńska - Kielecka - Sporna. Perony tramwajowe zostaną dostosowane do taboru niskopodłogowego, a na peronach pojawią się płytki kierunkowe, które pomogą korzystać z nich osobom słabowidzącym. Po zakończeniu prac cała trasa do Łęgnowa będzie mogła być obsługiwana przez niskopodłogowe tramwaje. Dzięki inwestycji skrócić się ma czas przejazdu z centrum miasta do Łęgnowa.

Ogród Botaniczny w Myślęcinku, czyli zielona perła Bydgoszczy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.