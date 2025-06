Rodzinna tragedia w Fordonie. Dwie osoby nie żyją po strzałach z broni myśliwskiej!

Do tragicznego zdarzenia doszło późnym wieczorem w czwartek, 12 czerwca, w bydgoskim Fordonie. Jak informuje portal "Metropolia Bydgoska", dramat rozegrał się w jednym z mieszkań przy ul. Piórka. Zgłoszenie do służb wpłynęło tuż przed północą. Na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, a czynności nadzorował dyżurny prokurator.

Śledczy z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ, którzy prowadzą postępowanie w tej sprawie, na razie bardzo ostrożnie komentują zdarzenie. Wiadomo jednak, że ofiarami tragedii są małżonkowie. – Mężczyzna oddał w kierunku kobiety dwa strzały z broni myśliwskiej, a chwilę później strzelił sobie w głowę – przekazał Metropolii Bydgoskiej prokurator Adam Lis z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ.

Według ustaleń śledczych, 70-latek posiadał legalne pozwolenie na broń myśliwską. Właśnie z niej miały paść śmiertelne strzały. Motyw tragedii nie jest jeszcze znany, jednak śledczy traktują ją jako tzw. samobójstwo rozszerzone – zjawisko, w którym sprawca najpierw odbiera życie bliskim, a następnie sobie.

W poniedziałek, 16 czerwca, w Zakładzie Medycyny Sądowej przeprowadzono sekcję zwłok obojga zmarłych. – Przyczyną zgonu kobiety były rany postrzałowe klatki piersiowej, a w przypadku mężczyzny – rana postrzałowa głowy – dodał prok. Lis.

To kolejna tragiczna historia, która rozegrała się w zaciszu domowym i zakończyła się śmiercią dwojga ludzi. Służby apelują, by w sytuacjach kryzysowych szukać pomocy, zanim dojdzie do nieodwracalnych konsekwencji.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w kryzysie psychicznym lub podejrzewasz, że ktoś z twoich bliskich potrzebuje wsparcia, nie zwlekaj. W Polsce działa całodobowa i bezpłatna pomoc psychologiczna – zadzwoń pod numer 800 70 2222 (Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym) lub skontaktuj się z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej lub poradnią zdrowia psychicznego.

Pomoc jest dostępna – nie jesteś sam.