Sklepy otwarte w Wigilię 2022 w Bydgoszczy. Gdzie zrobić ostatnie zakupy? [LISTA SKLEPÓW]

25-latek z Bydgoszczy tankował do pełna na stacjci i uciekał! Był pewien, że nigdy nie wpadnie

Sklepy otwarte w Wigilię 2022 w Bydgoszczy. Gdzie zrobić zakupy?

W Wigilię 2022 w Bydgoszczy będą otwarte wszystkie sklepy należące do wybranych, dużych sieci handlowych, z czego większość poinformowała już, w jakich dokładnie godzinach będzie można zrobić zakupy.

Do godz. 13 będą otwarte placówki należące do sieci:

Lidl,

Netto,

Kaufland,

Carrefour,

E.Leclerc,

Auchan.

Zobacz: Boże Narodzenie 2022. Zmiany w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej. Będzie mniej kursów

Sklepy otwarte w Wigilię 2022 w Bydgoszczy [DINO, ŻABKA, ROSSMANN]

W godz. 8-14 będą otwarte sklepy Dino, a Żabka nie zdecydowała jeszcze o godzinach otwarcia, choć wiadomo, że będzie to maksymalnie do 14. Przypominamy, że te przepisy nie dotyczą właścicieli małych sklepów, którzy o ile sami staną za ladą, będą mogli handlować również po godz. 14. Wiadomo także, że inaczej będą działać drogerie Rossmann. Tu zakupy zrobimy do godziny 13:00 lub 13:30!

Sonda Czy będziesz robić zakupy w wigilię? TAK NIE